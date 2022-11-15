Врач Ибрагимова назвала симптомы для проверки уровня магния

Частые головные боли и повышенная раздражительность названы врачом Айшой Ибрагимовой среди симптомов, требующих проверки уровня магния в организме.Кардиолог Ибрагимова отметила в интервью, что магний является одним и важнейших микроэлементов, необходимых для нормального функционирования человеческого тела. Главный источник магния – это пища: си человек питается сбалансированно, то проблем с содержанием вещества не возникает.«Магний поступает с продуктами питания, такими как зелень, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, шоколад, чуть меньше его в мясе и рыбе», - перечислила врач Ибрагимова, беседуя с «Лайфом».В то же время дефицит магния, помимо плохого питания, может возникать как следствие длительного злоупотребления алкоголем или приема некоторых лекарств. Также на снижение его уровня в организме влияют патологии – например, панкреатит, сахарный диабет или состояния, сопровождаемые рвотой, диареей.Специалист назвала симптомы, которые говорят, что человеку необходимо проверить уровень магния в своем организме.Неконтролируемая тревога.Повышенная раздражительность.Участившиеся головные боли.Судороги, и мышечные подергивания в разных частях тела.ЗапорыВысокое артериальное давление.Аритмия.Ибрагимова напомнила, что магний необходим костям, мышцам, а также очень важен для деятельности нервной системы.