Гематолог Кузнецов рассказал, как на самом деле повысить гемоглобин

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Обычно в таких вопросах рекомендуют есть побольше гречи, печени и гранатов. Как на подобный способ терапии анемии смотрят врачи и какие рекомендации они дают, выяснил «Доктор Питер».Медицинская статистика удручает, в России и по всему миру многие люди страдают от дефицита железа. Речь идет примерно о 200 миллионах случаев. Вообще, существуют различные виды анемий, но самая распространенная — железодефицитная. Разбираемся, можно ли получить недостающее железо за счет изменения питания? И на какие продукты в этом случае стоит обратить внимание? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-гематолог, терапевт Олег Кузнецов.Женщинам и детям — особое вниманиеКонечно, анемия может возникнуть практически у любого человека. Но есть и те люди, которые чаще других испытывают дефицит железа. Кто же входит в так называемую группу риска по развитию железодефицита и развитию железодефицитной анемии? Это, прежде всего:беременные;женщины детородного возраста;молодые мамы в период лактации;дети младшего возраста.Согласно данным ВОЗ, дефицит железа у женщин во время беременности обнаруживают чуть ли не в 100 процентах случаев. Также многие люди страдают от нехватки железа в силу различных заболеваний, нездорового питания и потери крови.Железо можно получить только извнеК сожалению, наш организм не способен самостоятельно вырабатывать железо. Поэтому основным источником железа для нас всегда будут питание или препараты, специальные добавки. Процесс всасывания железа происходит в желудочно-кишечном тракте. Однако не все продукты богаты железом, поэтому поступление важнейшего минерала (и усвоение, кстати, тоже) напрямую зависит от состава пищи.Молоко и другие источники кальция мешаютДостаточно серьезное значение имеет и сочетание продуктов между собой. Иногда привычная еда может влиять на усвоение железа из пищи. Известен, например, факт, что препараты кальция и продукты, богатые кальцием (молоко, творог, сметана) — существенно замедляют процесс всасывания железа даже из самых богатых им продуктов. При этом наличие аскорбиновой кислоты, напротив, способствует более быстрому усвоению.Вот только малая часть продуктов, которые богаты железом (в мг на 100 г продукта):морская капуста 16 мг;печень говяжья — 9,8 мг;крупа гречневая — 8,0;язык говяжий — 5,0;фасоль — 12,4;горох — 9,4.Но не стоит налегать на эти продукты, пытаясь повысить уровень железа в своем теле, если уже выявлена анемия. Они помогут поддержать уровень железа у относительно здоровых лиц, но не смогут полностью восполнить его дефицит.Едим мы много, но усвоится не всеПотребность в железе взрослого человека составляет 1-2 мг в сутки. Это, казалось бы, не так много, с учетом того, в каком количестве его могут содержать разные продукты. При этом в желудочно-кишечном тракте всасывается лишь 10-15 % железа, содержащегося в пище. Соответственно только лишь одними продуктами питания невозможно восполнить имеющийся дефицит железа в организме — вы просто физически не съедите тот объем, который мог бы полностью восполнить недостаток.В нормальном состоянии, если вы здоровы и нормально питаетесь, расходы железа в организме почти полностью покрываются поступлением железа, если при этом отсутствуют повышенные потери и организм не расходует избыточные объемы микроэлемента.Как же лечить анемию?Основной принцип коррекции скрытого дефицита железа (так называемой сидеропении) и железодефицитной анемии — восполнение недостатка. То есть нужно дополнительно поставлять в организм железо, чтобы полностью восполнить его нехватку. Основа терапии — препараты железа. Они существуют в различных формах — таблетки, капсулы и в жидком виде. Также есть растворы для внутривенного введения.Но важно не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу. Лекарства необходимо подбирать индивидуально, одновременно с этим корректировать питание и выяснить — куда же исчезло железо из организма, почему возникла анемия? Если не устранить причину, даже после курса лекарств с микроэлементом, уровень гемоглобина вскоре снова может снизиться.Нельзя просто купить в аптеке и питьМногие допускают серьезную ошибку — сдают анализы, видят снижение гемоглобина и идут в аптеку за препаратами железа или добавками. Так делать не нужно. Лекарства необходимо подбирать под каждую ситуацию индивидуально, корректировать дозы.Таблетки, капсулы или растворы, где содержится много железа, могут, особенно при самолечении, давать побочные эффекты — проблемы с пищеварением, тошноту. Врач скорректирует эти проблемы, посоветует, как и с чем из продуктов сочетать прием лекарства.