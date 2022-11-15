Психолог Холл назвала неожиданные плюсы сна без одежды
Сон голышом способствует улучшению кровообращения, благодаря чему происходит ускоренное восстановление мышц и насыщение кислородом внутренних органов, отметила эксперт. Также, по словам врача, нормализуется температура тела и укрепляется иммунитет.
«Ночной отдых без одежды повышает фертильность мужчин и снижает вероятность любых инфекций, вызванных неудобным нижним бельем, у женщин», — добавила эксперт.
Благоприятное действие сон без одежды оказывает и на пары. Когда влюбленные прижимаются друг к другу обнаженными телами, вырабатывается гормон любви окситоцин.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий