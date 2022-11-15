Психолог Холл назвала неожиданные плюсы сна без одежды

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Специализирующаяся на лечении проблем со сном психолог Кэтрин Холл раскрыла пользу сна без одежды. По ее словам, это помогает справиться с депрессий.Сон голышом способствует улучшению кровообращения, благодаря чему происходит ускоренное восстановление мышц и насыщение кислородом внутренних органов, отметила эксперт. Также, по словам врача, нормализуется температура тела и укрепляется иммунитет.«Ночной отдых без одежды повышает фертильность мужчин и снижает вероятность любых инфекций, вызванных неудобным нижним бельем, у женщин», — добавила эксперт.Благоприятное действие сон без одежды оказывает и на пары. Когда влюбленные прижимаются друг к другу обнаженными телами, вырабатывается гормон любви окситоцин.