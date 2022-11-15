Ультраобработанная диета вызывает более 10% преждевременных смертей — список вредных продуктов

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Употребление «ультраобработанных» продуктов может снизить продолжительность жизни.Диета играет огромную роль в нашем здоровье и самочувствии. Некоторые витамины и минералы, например, обеспечивают правильное функционирование нашего организма. Однако точно так же, как некоторые продукты могут улучшить ваше здоровье, другие могут вызвать проблемы.Диета с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов может иметь серьезные последствия. Это связывает эти продукты с повышенным риском хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно- сосудистые заболевания и рак, а также со смертностью от всех причин."Более высокое потребление этих продуктов было связано с более чем 10 процентами преждевременных, предотвратимых смертей от всех причин. Ультраобработанные пищевые продукты — это промышленные составы веществ, полученных из пищевых продуктов (масла, жиры, сахара, крахмал, белковые изоляты), которые содержат «мало или совсем не содержат цельных продуктов» и часто добавляют ароматизаторы, красители, эмульгаторы и другие добавки в косметических целях", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Примеры ультрапереработанных продуктов включают:МороженоеВетчинаКолбасные изделияЧипсыНекоторый хлеб массового производстваХлопья на завтракПеченьеГазированные напиткиЙогурты с фруктовым вкусомСупы быстрого приготовленияЗамороженная пиццаГотовые блюдаНекоторые алкогольные напитки, такие как виски, джин и ром"Потребление ультрапереработанных продуктов связано со многими исходами болезней, такими как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, диабет".