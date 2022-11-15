Будто заново родился. Россиянам рассказали, как справиться с переутомлением

Большинство наших соотечественников в куче денег не купаются, поэтому вынуждены работать, пока могут, чтобы прокормить себя и семью. Напряжённый труд без отдыха рано или поздно приводит к переутомлению, а отсюда недалеко до эмоционального выгорания и депрессии. О том, как помочь себе восстановить силы, рассказала кандидат психологических наук Светлана Гришаева.По словам специалиста, за переутомлением всегда стоит истощение нервной системы. Оно возникает, когда человек много работал и долго не отдыхал. С одной стороны, организм нам даёт сигнал, что, мол, пора бы и передохнуть, а то так и до нервного срыва себя можно довести.С другой, так организм тренирует выносливость и совершенствуется, ведь после отдыха наступает долгожданная перезагрузка.Чтобы полноценно восстановиться, придётся сделать паузу. Twix есть необязательно, а вот отдохнуть и переключиться на что-то другое просто необходимо. Если возможности уйти в отпуск нет, то можно по старинке чередовать работу умственную и физическую.Посидели за компьютером — сделали разминку или просто прогулялись. Также важно правильно распределять силы в течение дня — ставить задачи, делать перерывы и не пытаться объять необъятное. Врач напомнила, что полезная привычка — планировать распорядок дня.Если вы можете сделать более продолжительный перерыв, то хорошо бы отправиться на улицу, на свежий воздух. Это обеспечит приток кислорода и разгрузит нервишки. Среди полезных привычек, которые помогут не переутомляться, также двигательная активность. Не забывайте про 10 000 шагов в день, и будете как огурчик.Кроме того, специалист порекомендовала отказаться от вредных привычек и перейти на правильное питание. Всё это позволит не допустить истощения нервных структур и чувствовать себя на подъёме.И напоследок, неплохо бы завести себе хобби. Компьютерные игры, просмотр кино и сериалов, зависание в интернете — это, может, и не вселенское зло, но пользы особой не принесёт и как хобби не годится. По словам Грищаевой, одно только излучение от экрана ухудшает зрение. А соцсети так вообще могут сделать нас глупее.