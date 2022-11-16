Простые способы быстро снизить давление без лекарств

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Как снизить давление в домашних условиях.Высокое давление, как правило, возникает внезапно и не всегда есть нужные таблетки под рукой. Причин для гипертонии существует немало: несбалансированное питание, стрессы, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, избыточный вес. Быстро снизить давление и улучшить состояние, помогают несколько простых способов.Глубоко дышитеСядьте, расслабьтесь и закройте глаза. Делайте глубокие вдохи - старайтесь дышать не грудью, а животом. Затаите дыхание на 5-7 секунд. Это увеличит приток крови к внутренним органам и конечностям, благодаря этому снизится давление.Охладите рукиПрохладная вода замедляет частоту сердечных сокращений. Удерживайте ладони под струей холодной воды в течение 1-2 минут. Также следует умыть лицо.Выпейте мятный чайЕсли давление повысилось из-за стресса, выпейте мятный чай. Через пол часа показатели давления опустятся на 15-20 делений. Если нет мяты, заварите зеленый чай. Он расширяет сосуды, чем способствует понижению давления.Сделайте холодный компрессПриложите к голове холодный компресс на 5-10 минут. Также можно на 1 минуту опустить ступни в холодную воду.Массируйте шею и головуЛегкими движениями помассируйте зону перехода шеи в голову. Аккуратно нажимайте на виски и внутренние уголки глаз. Нормализации состояния также помогает потягивание мочек ушей вниз.