О каких болезнях говорит тяга к острой пище

Постоянное желание съесть что-то острое может говорить о депрессии, атеросклерозе и проблемах с щитовидной железой. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, острая еда провоцирует выработку в организме эндорфинов (гормонов радости). Потребность в такой пище часто возникает при плохом настроении или депрессивном состоянии, отмечает диетолог. Кроме того, тяга к острому может возникать и при атеросклерозе.

"Крови сложно протиснуться по мелким кровеносным сосудам, руки холодные, ноги холодные, и организм невольно пытается улучшить кровообращение за счет острой пищи", – заключила Соломатина.
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