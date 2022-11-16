О каких болезнях говорит тяга к острой пище
По словам эксперта, острая еда провоцирует выработку в организме эндорфинов (гормонов радости). Потребность в такой пище часто возникает при плохом настроении или депрессивном состоянии, отмечает диетолог. Кроме того, тяга к острому может возникать и при атеросклерозе.
"Крови сложно протиснуться по мелким кровеносным сосудам, руки холодные, ноги холодные, и организм невольно пытается улучшить кровообращение за счет острой пищи", – заключила Соломатина.
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