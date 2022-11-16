Как бактерии, живущие на коже, помогают нам сохранить красоту

Уже давно врачи-дерматологи твердят о том, что нет чудодейственного эликсира, нанеся который на кожу, стоит ждать ее мгновенного преображения, омоложения, словом, эффекта ластика, стирающего усталость и морщинки с лица. Любое, самое эффективное средство все-таки действует постепенно и не отменяет других правил ухода за кожей.Домашний уход очень важен для сохранения здоровья и красоты кожи, только стоит помнить, что в своих ежедневных ритуалах нужно не переусердствовать, не навредить, руководствуясь благими намерениями и исходя из ошибочных предпосылок.Какие же наши представления о правильном уходе могут оказаться вредными?Мы все знаем основную формулу домашнего ухода за кожей – очищение, увлажнение, тонизация, питание. Очищать лицо в зависимости от типа и состояния кожи можно с помощью умываний с различными пенками и гелями, молочком или сливками, применять скраб или гоммаж.На коже человека и даже внутри неё примерно так же, как и в кишечнике (в дыхательных, урогенитальных путях) живут микроорганизмы и это – нормально. Различные бактерии, вирусы, простейшие и грибы взаимодействуют между собой и с организмом хозяина, вся эта живность необходима другу, ученые называют её микробиотой, микробиомом.25% микробиоты обитает глубоко в толще кожи, где содержание кислорода составляет всего лишь 3%, потому здесь живут микроорганизмы, не нуждающиеся в кислороде (анаэробы) или потребляющие его в микродозах (микроаэрофилы). Набор этих организмов нужен коже для поддержания её здорового баланса, сохранения липидной мантии, нужного уровня кислотности. Бактериальное сообщество препятствует воздействию агрессивных факторов среды. Подобное микронаселение есть в дыхательных, урогенитальных путях.Если от внешних воздействий погибают одни виды бактерий, активно размножаются другие, не обязательно полезные. Это может проявляться усилением выработки кожного сала, снижением его выработки, сухостью и склонностью к обезвоживанию, что ведет к увяданию и морщинам, появлению воспалений, зуда, аллергии, кератом, нарушениям пигментации и т.д. Слишком чистая кожа уязвима.Считается, что разнообразный состава микробиома предпочтительнее, поскольку такие системы более устойчивы. Люди с различными заболеваниями, не только дерматологическими, обладают микробиомом кожи другого состава, нежели здоровые. На набор микроорганизмов влияет очень многое – характер и состав питания, гигиенические привычки, медицинские вмешательства (лекарства, прививки), наследственность.«Очищение кожи лица, рук, да и всего тела не должно быть чрезмерным. Антисептиками, спиртовыми салфетками, скрабированием и мылом мы удаляем в том числе и нашу естественную защитную среду» - говорит Юлия Александровна Чернявская, врач-дерматолог, косметолог (блог в Инстаграме @ dr.Yulia Ch).А между тем, стараясь уберечься от вируса Covid-19, мы стали чаще пользоваться этими средствами, чем наносим вред своим невидимым жителям и снижаем защитные функции кожи.Нас уже научили врачи и научно-популярная пресса, что для поддержания здоровья микрофлоры кишечника нужно есть продукты, богатые клетчаткой (фрукты, овощи, зелень), пить свежий кефир, натуральный йогурт. После приема антибиотиков, губящих полезные бактерии кишечника, врачи обычно назначают про- и пре-биотики из аптеки.Так может быть для пополнения кожи полезными бактериями нужно нанести кефир на лицо? Неправильное решение. Делать этого не нужно, даже если умывшись кефиром раз - другой, вы заметили, что кожа выглядит лучше. Положительное воздействие молочнокислых продуктов на кожу обусловлено содержащейся в них молочной кислотой, если продолжать кефирные умывания, можно добиться ухудшения состояния кожи, ее пересушивания той же кислотой, появления раздражения. Состав микробиома кожи другой, нежели у кишечного.Так что же делать, чтобы поддерживать своих полезных кожных бактерий?Для начала, перестать им вредить. Не частить с умыванием, использовать для этого процесса мягкие средства, помнить, что вода сама по себе тоже способна пересушивать кожу. Этим порой грешат девушки с жирной и комбинированной кожей, борясь с жирным блеском и добиваясь противоположного результата. Чрезмерно очищенная кожа, стремясь компенсировать недостаток кожного сала, вырабатывает его еще больше.Не стоит увлекаться пилингами. Контролируемая травматизация, которая достигается пилинговыми средствами, действительно эффективна. Лицо после восстановления выглядит гладким и свежим. «Моя кожа чистая, натянутая как зеркало», - восторженно пишут в соцсетях о своих впечатлениях девушки после окончания периода пилингового отшелушивания. Но здоровая кожа не должна быть слишком чистой. После пилинга кожа ослаблена, ее микробиом нарушен, она склонна к пигментации и покраснениям. «Часто те же девушки, что радовались чистоте своего лица и хвалившие эффективность пилингов, через время жалуются на появившиеся воспаления», - замечает Юлия Александровна Чернявская, врач-дерматолог, косметолог (блог в Инстаграме @dryulia.ch).Уже разработана и продается уходовая косметика, содержащая полезные микроорганизмы. В кремах и сыворотках, они, разумеется, не живые (иначе их срок годности был бы слишком коротким), а специальным образом подготовленные, их применение эффективно для восстановления микробиома кожи.Дерматологи не устают повторять, что для сохранения красивой кожи нужно «всего лишь» сохранять хорошее общее здоровье, ровное настроение, высыпаться, дышать свежим воздухом, нормально питаться разнообразной полноценной пищей, регулярно выполнять несложные правила домашнего ухода, заниматься умеренными физическими нагрузками. И мы добавляем еще одно важное правило – не перестараться с очищением кожи, пусть лучше будет недомытая, так она будет здоровее.Несмотря на известность простых истин, женщины ждут волшебных косметических средств, активно экспериментируют с разнообразными новинками косметологии и это прекрасно. Ученые беспрестанно трудятся в лабораториях над разработкой новейших и эффективнейших кремов и сывороток, возвращающих свежесть коже и мы все их с нетерпением ждем. А пока займемся домашним уходом. Регулярным, щадящим, дружелюбным к невидимому другу и защитнику здоровья – микробиому.