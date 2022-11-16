Нутрициолог Строков: стеролы снижают уровень плохого холестерина - список продуктов

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Считается, что натуральные растительные соединения уменьшают всасывание холестерина в кишечнике.Высокий уровень холестерина является сложной проблемой для здоровья. Со временем его эффекты накапливаются, повышая риск инсульта и сердечного приступа. К счастью, Растительные стеролы и станолы оказались особенно перспективными.Это открытие стало результатом обзора накопленных данных о лучших продуктах для снижения уровня холестерина."Исследователи обнаружили убедительные доказательства умеренного снижения уровня холестерина ЛПНП за счет продуктов, обогащенных растительными стеролами и станолами", - говорит врач-кардиолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Исследования включали среднюю дозу 2,2 г в день по сравнению с диетами без продуктов, обогащенных растительными стеролами и станолами. Это открытие поддерживает растущий консенсус в отношении воздействия стеролов и станолов на уровень холестерина.«В сочетании со сбалансированной диетой употребление в пищу продуктов, содержащих 2–2,5 г растительных стеролов или станолов каждый день, может иметь дополнительное преимущество в снижении уровня холестерина».Где их найти?Стеролы и станолы естественным образом содержатся в ряде растительных источников, включая растительные масла, зерновые продукты, например, хлеб и крупы, орехи, семена, фрукты и овощи.Как они работают?Растительные стеролы и станолы имеют химическую структуру, аналогичную холестерину, и считается, что они уменьшают всасывание холестерина в нашем кишечнике.«Это снижение абсорбции холестерина увеличивает поглощение нашей печенью холестерина ЛПНП и, как следствие, может снизить уровень холестерина ЛПНП в крови».