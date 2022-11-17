Чтобы кожа лица выглядела молодой, свежей и сияющей, вовсе не обязательно покупать дорогостоящие косметические средства. Вы можете самостоятельно приготовить маски для лица из натуральных и полезных ингредиентов. Они увлажнят, очистят и напитают дерму. Вот три рецепта масок для сухой кожи.Как устранить сухость кожи лица, подарить ей тонус? Спасти положение помогут маски для лица, приготовленные самостоятельно из доступных продуктов. Кстати, они подойдут для разных типов кожи.Домашние средства для сухой кожиПаровая ванночка «шалфей+ладан»Такие ванночки помогут расслабиться, разглаживают, оживляют кожу. Они будут кстати, если имеется проблема акне, и для улучшения состояния сухой кожи. После процедуры и использования увлажняющего крема дерма активнее впитывает его ценные компоненты.Паровую ванночку для лица рекомендуется практиковать 3-4 раза в 7 дней.Компоненты:вода, доведенная до кипения - 2 стак.,лист шалфея – 4 шт.,ароматическое масло ладана.Применение:Кипятим в емкости воду и выливаем в широкую миску.Всыпаем в воду лист шалфея. Перемешиваем и оставляем на 5-7 мин., позволяя траве настояться.Вводим 3-5 кап. масла ладана.Склоняемся над паром и накрываемся большим полотенцем. Оно станет удерживать пар. Выполняем паровую ванночку 5-10 мин.После процедуры промокаем лицо полотенцем. Наносим увлажняющий крем толстым слоем.Скраб с огурцомСкраб, приготовленный самостоятельно из йогурта, овса, шалфея и огурца, эффективно увлажняеткожу, отшелушивает ороговевшие частицы, питает. Все компоненты обладают восстанавливающим эффектом.Овсянка имеет противовоспалительные свойства.Йогурт имеет в составе молочную к-ту, растворяющую клетки дермы в ходе химической реакции.Огурец борется с воспалением. Он содержит такие полезные вещества как витамин С и кофеиновую к-ту.Скраб применяется для отшелушивания омертвевших клеток дермы. При использовании скрабов важно соблюдать осторожность, так как это средство имеет более или менее абразивный эффект.Компоненты:йогурт без сладких добавок - 2 ст. лож.,огуречное пюре - 2 ст. лож.,овсяные хлопья - 2 ст. лож.,шалфей - 1 ч. лож. (нарезать).Применение:Соединяем первые три ингредиента.Перемешиваем массу с 1 ч. ложкой измельченного шалфея. Вы можете использовать и масло шалфея.Состав втираем деликатными движениями в дерму кончиками пальцев. Процедура позволяет улучшить кровоток в области лица, отшелушить омертвевшие клетки дермы. Выполняем деликатный массаж лица в течение 5 мин., потом деликатно удаляем скраб проточной водой и аккуратно вытираем полотенцем.Такой скраб подойдет и как маска.Маска с огурцомКомпоненты огурца дают возможность замедлить старение и нейтрализовать отрицательное влияние солнечных лучей.Масла кокоса (в его составе - жирные кислоты) и семян моркови (в его составе - биофлавоноиды и антиоксиданты) увлажняют дерму, восстанавливают защитный слой кожи.Компоненты:огурец – 1 шт.,масло кокоса - 2 ст.лож.,масло морковных семян - 1 ч. лож.Применение:Готовим огуречное пюре. Вводим масла кокосовое и морковных семян. Перемешиваем состав до консистенции пасты.Наносим на область лица и шеи. Выдерживаем 15 мин., после чего смываем.