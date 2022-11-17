Вредна ли на самом деле манная каша?

Манную кашу диетологи часто советуют не употреблять как продукт, насыщенный простыми углеводами и калориями, – но вредна ли она на самом деле?Врачи Дилара Ахметова и Асмар Мамедова рассказали в беседе с «КП», что однозначно вредной манную кашу считать нельзя.«В некоторых случаях манку просто необходимо включать в рацион», - заявили медики.По словам специалистов, манная крупа переваривается нижним отделом кишечника. Каша из нее создает своеобразную оболочку на слизистой пищеварительного тракта, что защищает ее от раздражения.«Манную кашу рекомендуется есть при заболеваниях желудка и кишечника», - констатировали врачи.Кроме того, блюда из манки дают внушительный заряд энергии, что подходит тем, кто тратит много сил на занятия спортом, физическую деятельность. Людям, ослабленным после длительной болезни, страдающим истощением, манная каша также будет полезна как продукт, помогающий организму восстанавливать свои ресурсы. Употреблять ее эксперты рекомендуют на завтрак.К другим положительным свойствам манной крупы относится насыщенность железом, делающая ее полезной при железодефицитной анемии. Вдобавок манка содержит селен и калий, улучшающие работу сердца.В то же время следует помнить, что в манке присутствует фитин, который может нарушать усвоение организмом питательных веществ (например, мешает усваивать кальций, а также витамин D). С учетом этого манную кашу не нужно есть регулярно, она подойдет скорее как продукт, помогающий разнообразить рацион. Кроме того, между употреблением такой каши и употреблением других продуктов должна выдерживаться временная пауза.