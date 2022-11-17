Что будет, если пить энергетики каждый день

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Всё-таки это плохой способ борьбы с усталостью.Технически любой напиток, который содержит стимулирующие компоненты, можно назвать энергетическим. Но обычно под энергетиками всё-таки подразумевают газировки с кучей сахара и кофеина. Кроме этих веществ, в них иногда добавляют витамины группы B, антиоксидант таурин и другие ингредиенты, но уже в значительно меньшем количестве.Что будет, если пить энергетики каждый деньВ пол?литровой банке популярного энергетического напитка содержится 160 мг кофеина. Учитывая, что взрослому здоровому человеку в день можно до 400 мг, это, в принципе, допустимо. Но ещё там есть 50 г сахара, что уже превышает максимальную суточную норму практически в два раза (взрослым можно не более 30 г, детям от 7 до 10 лет — не более 24 г, а от 4 до 6 лет — не более 19 г). Отсюда вытекает множество проблем.Ухудшится состояние зубовЗлоупотребление сахаром является одной из основных причин развития кариеса. Благодаря сладкому во рту растёт количество бактерий, которые разрушают эмаль. А помогают им кислоты в составе энергетика. Они делают эмаль ещё уязвимее, поэтому микробы быстрее добираются внутрь зуба.Будет скакать уровень сахара в кровиПостоянное превышение суточной нормы сахара (даже при условии, что банка энергетика — единственный сладкий элемент в рационе) заставляет поджелудочную вырабатывать много инсулина. Этот гормон помогает быстро распределить глюкозу по клеткам. Чем чаще происходят такие скачки, тем меньше клетки реагируют на них — становятся инсулинорезистентными. Это может привести к преддиабету и диабету.Возможно, начнёт расти весИзбыток сахара (а значит, и калорий) и так может приводить к набору веса. Но есть ещё инсулинорезистентность: уровень глюкозы в крови не снижается, но и инсулина много, а потому организм считает, что избыток можно запасти в виде жира. Отсюда берётся лишний вес.Возможно, увеличится риск диабетаСуммируем два предыдущих пункта: ожирение из?за избытка сахара и калорий и инсулинорезистентность. Эти факторы и сами по себе увеличивают риск преддиабета и диабета второго типа, а вместе — ещё больше.Скорее всего, быстрее разовьются сердечно?сосудистые заболеванияЭнергетические напитки повышают давление и заставляют сердце биться чаще. Кроме того, при избыточном употреблении нарушается сердечный ритм, а в клетках сосудов развивается воспаление и слипаются тромбоциты — ухудшается ток крови. Всё это приводит к инфарктам даже у молодых людей, образованию мешкообразных выпячиваний стенки (аневризм), расслоению и разрывам крупных артерий.Вырастет уровень тревожностиДоказано, что при употреблении энергетиков повышается уровень тревожности, особенно если к этому уже были предпосылки. Например, приступы сильного беспокойства.Кроме того, на фоне приёма энергетических напитков увеличивается уровень стресса и усиливаются симптомы депрессии.Кишечник будет подводить чащеИз?за энергетиков чаще бывает жидкий стул, и тому есть несколько объяснений. Во?первых, кофеин — это стимулятор, поэтому перистальтика кишечника усиливается. Во?вторых, его не любит полезная микробиота и разнообразие микроорганизмов снижается. И наконец, чтобы вывести лишний сахар, кишечник втягивает воду из окружающих тканей, поэтому может развиться диарея, особенно у людей с предрасположенностью к ней.Будут перегружаться почкиИз?за кофеина в составе энергетики заставляют людей чаще мочиться. Это может привести к обезвоживанию и перегрузке почек.Уже описано несколько случаев развития почечной недостаточности из?за злоупотребления энергетическими напитками. Этот диагноз означает, что почки не смогут нормально работать долго или даже всегда. Например, у 40?летнего мужчины недостаточность возникла после 3 недель ежедневного приёма энергетиков, а для восстановления понадобилось 10 месяцев.Возможно, разовьётся зависимостьУ людей, регулярно потребляющих много кофеина, появляется зависимость от него. Она не такая же, как от запрещённых веществ, но тем не менее есть. Например, развивается толерантность к кофеину. Это значит, что, чтобы ощутить эффект, нужно постоянно увеличивать дозу. А если резко прекратить употребление, появятся симптомы отмены, такие как:головные боли;необъяснимая усталость;трудности с концентрацией;тошнота;боли в мышцах;раздражительность.Возможно, возникнет транзисторная ишемическая атака или инсультНекоторые молодые люди сталкиваются с ужасной головной болью после приёма стимуляторов. Это называется транзисторной, или преходящей, ишемической атакой. На короткое время сосуд в голове спазмируется, а затем должен расслабиться. Если кровоток прекращается надолго или, напротив, сосуд рвётся и происходит кровоизлияние, то развивается инсульт. У кого?то это бывает из?за злоупотребления, а у кого?то — буквально с первого раза.Возможно, будут проблемы с печеньюУчёные описали несколько случаев острого повреждения печени из?за энергетических напитков. Пока не ясно, почему кто?то более восприимчив, а кто?то менее, но лучше не выяснять это опытным путём.Есть ли польза от энергетических напитковСкорее нет, чем да. С одной стороны, сообщается об улучшении работоспособности при приёме энергетиков, с другой — умственные характеристики при этом не меняются. Кроме того, энергетики помогают смягчить последствия недосыпа, то есть не решают, а только сглаживают уже имеющуюся проблему. Конечно, всё это несопоставимо с негативными эффектами.Как часто можно пить энергетикиВзрослым — чем реже, тем лучше. Лучше вообще обходиться без энергетиков, потому что польза косвенная, а вреда очень много. Тем более нельзя пить их ежедневно.А вот детям и подросткам, среди которых очень много любителей энергетиков, их не советуют употреблять совсем. Как минимум потому, что для детей нет рекомендуемого количества кофеина, а нормы добавленного сахара ещё меньше, чем для взрослых.Чем можно заменить энергетические напиткиУставшему человеку часто кажется, что нужно добавить кофеина, чтобы взбодриться. На самом деле единственное, что действительно нужно организму, — это сон. Приём энергетических напитков не уменьшает эту потребность, а только заставляет накопить ещё больше усталости, при этом нанося вред здоровью.В общем, лучшая альтернатива энергетику — обычный отдых.