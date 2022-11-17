3 привычки, которые быстро испортят зрение

Забота о глазах включает не только перерывы в использовании гаджетов, но также отказ от некоторых привычек, из-за которых уже в 40 лет можно стать постоянным пациентом офтальмолога. Что же это за привычки? Выясним вместе со специалистом.Вы пользуетесь некачественными очкамиВспомните, сколько раз во время шопинга вы прихватывали на кассе солнцезащитные очки? Вы задумывались об их качестве? Скорее всего, нет, так как большинство считает этот предмет просто стильным аксессуаром и активно использует летом, когда УФ-лучи самые мощные. Но здесь важно помнить, что проходящий сквозь некачественную линзу луч способен привести к печальным для глаза последствиям. Избавьтесь от привычки докупать солнцезащитные очки в торговых центрах в популярных магазинах. Качественные очки можно приобрести в специализированных магазинах. И да, они не бывают дешевыми.Вы очень много куритеКурение может привести не только к онкологическим заболеваниям, но и нарушить работу глаза. Дело в том, что чем больше вы курите, тем выше вероятность того, что в ваших глаза начнут происходить процессы макулярной дегенерации. Со временем вы будете видеть все хуже, и без помощи специалиста будет не обойтись. При этом, если вы продолжите курить, ситуация будет только ухудшаться и даже самый крутой специалист не сможет вам помочь.Вы не задумываетесь о правильном освещенииТусклая лампа зимним вечером — что может быть более романтичным? Врачи предупреждают, что тусклый свет может здорово сказаться на качестве вашего зрения. Всего за пару месяцев привычки читать при тусклом освещении ваше зрение может упасть на несколько процентов. Еще хуже, если в дополнение к такому свету вы читаете лежа. В такой ситуации вполне реально развитие астигматизма и близорукости. Нужно ли оно вам? Конечно, нет.