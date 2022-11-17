Врач Гинзбург рассказал о пользе кефира для снижения давления

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление кефира способствует снижению артериального давления за счет улучшения функций кишечной микрофлоры.Доктор Гинзбург сообщил, что хорошо известный россиянам кисломолочный напиток при регулярном потреблении действует на организм как активатор, стимулирующий выведение токсинов – благодаря такой детоксикации и нормализуется кровяное давление. Действие напитка объясняется его позитивным влиянием на кишечник.«Кефир – классический пробиотик, восстанавливающий микрофлору кишечника, лактобактерии поддерживают иммунную систему организма, выводят токсины», - рассказал Михаил Гинзбург.Врач уточнил, что употребление в пищу продуктов-пробиотиков содействует размножению в кишечной флоре так называемых хороших бактерий. Эти микроорганизмы препятствуют размножению тех факультативных бактерий, которые в процессе своей жизнедеятельности производят большое количество токсичных компонентов. Токсины могут негативно воздействовать на организм, вызывать хроническое воспаление, способное привести к развитию метаболического синдрома. У людей с синдромом нередко развивается гипертония.Но даже полезный кефир может иметь противопоказания к употреблению, напомнил попутно медик. При наличии таких проблем, как язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, гастрит пить его не следует.