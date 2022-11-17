Сонливость и быстрая утомляемость: почему осенью происходит упадок сил?

Наверное, каждый из нас сталкивался с осенней хандрой. Быстрая утомляемость, сонливость, плохое настроение – все это мы испытываем в холодное время года. Оказывается, подобному состоянию есть объяснение.Осень довольно редко радует нас солнечными деньками, а отсутствие ультрафиолета влияет на выработку «ночного» гормона мелатонина. Из-за того, что сейчас рано темнеет, мелатонина вырабатывается больше, и нас тянет в сон даже днём после непродолжительной работы.Также всем известно, что в нашем организме вырабатывается гормон счастья – серотонин, который противоборствует мелатонину. Отсюда возникает закономерность: если в осенний период мелатонина вырабатывается больше, то серотонина – меньше, поэтому наше настроение нередко оставляет желать лучшего.Тем не менее кардиолог советует нам не унывать. Для того, чтобы избавиться от сонливости, можно заниматься спортом. Физические нагрузки сразу же вас взбодрят! Напомнила Гаврилова и о том, что очень важно соблюдать режим сна: таким образом ваш организм заранее будет настроен на рабочий режим в специально отведённое для этого время.Соблюдая эти простые правила, вы с легкостью преодолеете синдром осени!