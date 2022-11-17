Пять продуктов, которые нужно держать под рукой при болезни

Сезон гриппа совсем скоро. К счастью, есть способы к нему подготовиться. Например, можно купить определённые продукты, которые будут полезны, если вы всё-таки заболеете.Для того чтобы подготовить иммунную систему к встрече с инфекциями зимой, нужно соблюдать сбалансированную диету, принимать витамины, заниматься спортом, употреблять меньше алкоголя, высыпаться каждый день.А вот какие продукты вам помогут в поддержании иммунитета при болезни.Цветные фрукты и овощиВ них содержатся антиоксиданты, помогающие бороться с вредными свободными радикалами. Для этого ешьте ягоды, капусту, тёмный шоколад, абрикосы, тыкву, кабачки, манго.Витамин СЭтот витамин способствует росту лейкоцитов, которые нужны организму для борьбы с инфекцией. Помимо этого, витамин С борется со свободными радикалами, подобно антиоксидантам. Получить данный витамин можно из апельсинов, апельсинового сока, помидоров, томатного сока, красного сладкого перца, клубники, зелёной фасоли, шпината.Нежирная говядинаВ состав говядины входит много цинка, а этот минерал помогает поддерживать сильный иммунитет. Если вы не едите мясо, то можете получить цинк из орехов, бобовых, семян, молочных продуктов, тёмного шоколада.Греческий йогуртЭксперт по питанию Тоби Амидор говорит, что такой йогурт обеспечит организм важными питательными веществами. Например, белком, витамином В12, селеном, цинком. Также в состав греческого йогурта входят живые активные культуры, которые действуют как «хорошие» бактерии в кишечнике.Зеленый чайОн содержит полифенолы, то есть мощные антиоксиданты. Эти вещества помогают бороться с болезнями.