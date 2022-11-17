4 ранних признака тромба — риск внезапной смерти, если это игнорировать

У вас могут быть некоторые симптомы в течение нескольких месяцев и лет, но вы просто еще не замечали их.Сгустки крови могут быть потенциально опасными для жизни испытаниями. Особенно опасен тромбоз глубоких вен (ТГВ)."У 25% пациентов с ТГВ наступает внезапная смерть из-за распространения тромба в легкие. Но более глубокое понимание ТГВ и его ранних признаков может помочь предотвратить эту судьбу. ТГВ — это когда у вас образуется тромб в одной из вен глубоко внутри вашего тела. Свертывание крови — это естественный процесс, который предотвращает чрезмерные кровотечения, но когда они происходят в некоторых областях вашего тела, они не удаляются естественным путем", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.ТГВ обычно возникает в бедрах или нижних частях ног, но может развиться и в другом месте. Это может быстро стать фатальным, если сгусток крови оторвется от своего местоположения и будет отправлен через кровь в легкие — это известно как легочная эмболия.Существует множество «общих и ранних симптомов тромбоза, которые могут привести к ТГВ».Эти симптомы включают в себя:Отек пораженного участкаБоль в ногеКрасноватая, синеватая или бледная кожа вокруг пораженной ногиПульсирующая или схваткообразная больЭти симптомы может быть трудно обнаружить, и многие, у кого был ТГВ в прошлом, сообщали об отсутствии симптомов вообще.«До 30 процентов людей с ТГВ не имеют симптомов, но иногда симптомы очень легкие и могут не вызывать беспокойства».