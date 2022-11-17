Тревожные сны предвещают появление болезни Паркинсона

Участившиеся тревожные сны могут указывать на то, что часть мозга, которая делает сновидения менее негативными, разрушается болезнью Паркинсона.Тревожные или кошмарные сны, которые начинают чаще сниться взрослому человеку, могут предвещать появление болезни Паркинсон, об этом сообщил журнал The Lancet. Исследователи Бирмингемского университета обнаружили, что люди, которые видят тревожные сны один или несколько раз в неделю, с большей вероятностью получают диагноз болезни Паркинсона. Это может произойти в ближайшие годы после того, как плохие сны начинают сниться чаще.При болезни Паркинсона поражаются отдельные части мозга. Одной из таких областей являются базальные ганглии, которые вырабатывают дофамин – гормон, который влияет на настроение и на способность двигаться. При паркинсонизме уровень дофамина снижается, и это влияет на то, что человека начинают преследовать негативные, кошмарные сновидения. В свою очередь, люди, которым снятся кошмары, как правило, плохо спят по ночам, и это делает их мозг восприимчивым к накоплению вредных веществ, связанных с болезнью Паркинсона«Болезнь Паркинсона может вызывать ночные кошмары из-за повреждения участков мозга, которые регулируют негативные эмоции во время сновидений. Эта часть мозга известна как префронтальная кора и находится в передней части мозга, известной как лобная доля. Данная область также контролирует наши мыслительные способности», - рассказал ведущий автор исследования, доктор Абидеми Отайку.Ученый отметил, что у пациентов, которым часто снились тревожные сны, чаще наблюдалась атрофия правой лобной доли. По его мнению, такие сны могут быть признаком ранней дегенерации правых лобных областей мозга при развитии болезни Паркинсона. Доктор Отайку выразил надежду, что новое исследование внесет позитивную лепту в раннюю диагностику этого заболевания. Прошлые исследования показали, что ранний период болезни Паркинсона, который возникает за несколько лет до появления узнаваемых физических симптомов, является лучшим временем для ее лечения, которое оказывается наиболее эффективным.