Состояние выгорания может повысить человеку давление
Высокое кровяное давление увеличивает для его обладателей риск сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Британский врач Мартин Престон заявил в интервью изданию Express, что одной из причин повышения давления может быть возникшее выгорание.
К проблеме выгорания внимание врачей в последнее время лишь возрастает. По данным организации Mental Health UK, занимающейся вопросами ментального здоровья, выгорание характеризуется физическим и эмоциональным истощением. Данное нарушение нередко возникает у тех, кто испытывает длительный стресс на работе или долгое время занимается деятельностью, требующей физического или эмоционального напряжения.
По словам Престона, кровяное давление в таких обстоятельствах повышается в результате того, что организм подвергается долговременному стрессу.
«Когда мы испытываем стресс или выгораем, наш организм вырабатывает гормоны, такие как кортизол и адреналин, которые могут увеличить частоту сердечных сокращений и сузить кровеносные сосуды, вызывая скачки артериального давления», - констатировал специалист.
Эксперт отметил, что разные исследования показали, как высокие уровни кортизола, выделяемые в течение длительного периода времени, могут оказывать негативное влияние на организм. В то время как положительный стресс, который длится недолго, может быть даже полезен в плане закалки, то чрезмерный стресс очень вреден для организма, резюмировал он.Врач добавил, что снизить уровень стресса и контролировать кровяное давление помогают физические упражнения, здоровое питание, снижение потребления алкоголя и кофеина, дыхательные упражнения, прослушивание музыки.
По каким симптомам можно определить выгорание.
Чувство усталости или истощения большую часть времени
Чувство беспомощности, тупика.
Чувство отстраненности, одиночества.
Циничное, негативное мировоззрение.
Неуверенность в себе.
Прокрастинация.
Психологическая подавленность, дефицит положительных эмоций.
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