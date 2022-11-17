Ученые назвали внешний фактор, усиливающий симптомы мигрени и слабоумия

Ученые из Американской академии неврологии установили, что климатические изменения усиливают симптомы таких заболеваний, как мигрень, болезни Паркинсона и Альцгеймера и рассеянный склероз. Кроме того, инсульт также может стать более распространенным.В своей работе ученые проанализировали исследования, посвященные изменениям климата, загрязнению воздуха, экстремальным температурам и неврологическим заболеваниям в период с 1990 по 2022 год. Всего исследователи изучили результаты 364 научных работ.Им удалось выявить взаимосвязь между изменчивостью температуры и загрязнением воздуха и частотой и тяжестью заболеваний, нарушающих кровоснабжение мозга, мигреней и слабоумия.«Изменение климата ставит перед человечеством множество проблем, некоторые из которых недостаточно изучены. Необходимы дополнительные исследования о взаимосвязи между различными болезнями и климатическими изменениями, а также способах снижения этого влияния», – отметили ученые.Исследования проводились в богатых ресурсами регионах мира, что позволяет предположить, что в более бедных странах климатические изменения оказывают еще большее негативное влияние на различные заболевания.