Ученые назвали внешний фактор, усиливающий симптомы мигрени и слабоумия
В своей работе ученые проанализировали исследования, посвященные изменениям климата, загрязнению воздуха, экстремальным температурам и неврологическим заболеваниям в период с 1990 по 2022 год. Всего исследователи изучили результаты 364 научных работ.
Им удалось выявить взаимосвязь между изменчивостью температуры и загрязнением воздуха и частотой и тяжестью заболеваний, нарушающих кровоснабжение мозга, мигреней и слабоумия.
«Изменение климата ставит перед человечеством множество проблем, некоторые из которых недостаточно изучены. Необходимы дополнительные исследования о взаимосвязи между различными болезнями и климатическими изменениями, а также способах снижения этого влияния», – отметили ученые.
Исследования проводились в богатых ресурсами регионах мира, что позволяет предположить, что в более бедных странах климатические изменения оказывают еще большее негативное влияние на различные заболевания.
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