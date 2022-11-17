Ортостатическая гипотензия может говорить о дефиците железа: как проявляется
Железо является жизненно важным питательным веществом для здоровья крови. Микроэлемент помогает производить эритроциты, которые переносят кислород по всему телу. Без надлежащего количества железа возникает анемия – количество красных кровяных клеток уменьшается, как и снижается кислородное обеспечение мозга.
Одним из последствий дефицита железа является ортостатическая гипотензия, констатирует Кливлендская клиника.
«Низкий уровень эритроцитов у людей с железодефицитной анемией может привести к низкому кровяному давлению, что способствует возникновению ортостатической гипотензии. В ее случае давление падает, когда человек встает на ноги из положения сидя или лежа. При этом можно почувствовать головокружение или даже обморок», - объяснили врачи, как проявляется нарушение
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Помимо этого, при ортостатической гипотензии может возникать боль в области глаз, а также временно ухудшаться зрение. Специалисты отмечают: если такие симптомы ощущаются регулярно, то следует провериться на наличие железодефицитной анемии.
Какие еще симптомы могут быть. Говорить о дефиците железа могут бледная или желтоватая кожа, одышка, боль в груди, холодные руки и ноги, нерегулярное сердцебиение, усталость.
Сначала анемия может быть настолько легкой, практически незаметной, но по мере усугубления состояния симптомы ухудшаются.
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