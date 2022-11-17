Ортостатическая гипотензия может говорить о дефиците железа: как проявляется

При ортостатической гипотензии происходит внезапное падение артериального давления, когда человек меняет положение тела.Железо является жизненно важным питательным веществом для здоровья крови. Микроэлемент помогает производить эритроциты, которые переносят кислород по всему телу. Без надлежащего количества железа возникает анемия – количество красных кровяных клеток уменьшается, как и снижается кислородное обеспечение мозга.Одним из последствий дефицита железа является ортостатическая гипотензия, констатирует Кливлендская клиника.«Низкий уровень эритроцитов у людей с железодефицитной анемией может привести к низкому кровяному давлению, что способствует возникновению ортостатической гипотензии. В ее случае давление падает, когда человек встает на ноги из положения сидя или лежа. При этом можно почувствовать головокружение или даже обморок», - объяснили врачи, как проявляется нарушениеПомимо этого, при ортостатической гипотензии может возникать боль в области глаз, а также временно ухудшаться зрение. Специалисты отмечают: если такие симптомы ощущаются регулярно, то следует провериться на наличие железодефицитной анемии.Какие еще симптомы могут быть. Говорить о дефиците железа могут бледная или желтоватая кожа, одышка, боль в груди, холодные руки и ноги, нерегулярное сердцебиение, усталость.Сначала анемия может быть настолько легкой, практически незаметной, но по мере усугубления состояния симптомы ухудшаются.