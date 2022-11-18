Тендинит может указывать на опасно высокий уровень холестерина

При тендините воспаляются и распухают сухожилия.Высокий уровень холестерина означает, что в крови скапливается слишком много жирового вещества, известного как холестерин. Со временем такое накопление вызывает сужение кровеносных сосудов и повышает риск их закупорки, а вместе с этим и риск таких серьезных заболеваний, как сердечный приступ и инсульт.Проблема в том, что люди с высоким уровнем холестерина часто не догадываются о своем нарушении из-за редкого проявления каких-либо заметных симптомов. Тем не менее, есть несколько физических признаков повышенного уровня холестерина, на которые нужно обращать внимание, – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-кардиолог Анна Панова.По словам Пановой, когда возникают симптомы, которые указывают на повышенный холестерин, это может означать, что его уровень стал критически высоким. Одним из физических сигналов слишком высокого уровня холестерина является тендинит – воспаление сухожилий.«У людей с наследственным заболеванием, которое может вызывать чрезвычайно высокое содержание холестерина в крови, могут быть опухшими сухожилия вокруг суставов. Также для них характерен отек ахиллова сухожилия», - рассказала специалист.Унаследованная склонность к повышенному холестерину известна как семейная гиперхолестеринемия. В ее случае существенно повышается риск сердечных заболеваний и сердечных приступов. Признаки опасного нарушения обычно он не проявляются внешне до совершеннолетия.Врач Панова подчеркнула: людям, подверженным наследственной гиперхолестеринемии, важно регулярно проверять уровень холестерина независимо от наличия симптомов, – особенно если в семье есть случаи ранних болезней сердца. Всем взрослым людям после 40 лет медик также советует знать свой уровень холестерина: узнать его можно посредством простого анализа крови.