Сухожильный шлем: спасаем лицо от морщин

Чтобы кожа лица была свежей, упругой, и не сморщивалась как печеное яблоко, следует восстановить подвижность сухожильного шлема или апоневроза головы. Для этого существует несложные техники, которые можно выполнять самостоятельно в домашних условиях.Чтобы понять, что такое сухожильный шлем, представьте себе плотную шапочку для бассейна, которая туго обтягивает вашу голову. Между лобной и затылочной костями располагается широкая сухожильная пластина в виде шлема. Он плотно контактирует с кожей головы, крепится в районе височных мышц, а между ним и костью черепа имеется рыхлая прослойка. Это рыхлое пространство в юношеском возрасте подвижно, но с возрастом, присыхает, твердеет и прирастает к черепу. Циркуляция воздуха и жидкостей в ней нарушается, что вызывает возрастные изменения, ухудшает здоровье, состояние кожи и цвет лица.Работа с апоневрозомОживив подвижность сухожильного шлема, вы долгие годы сможете не беспокоиться о нависших веках, «поплывшем» овале лица, морщинах и прочих признаках увядания. Лобно-затылочные, височные и ушные мышцы напрямую влияют на состояние и молодость лица. Например, когда вы станете подтягивать лобно-затылочную мышцу вверх, то сможете приподнимать брови, не морща при этом лоб.Техника массажаВсе, что надо делать, это аккуратно и бережно подтягивать себя за волосы, в течение нескольких минут. Начните со лба. Запустите пальцы в волосы и помассируйте ими кожу головы. Движения должны быть энергичными, но не до боли. После этого, возьмитесь за прядь и потяните ее в разные стороны, ощущая движения шлема под кожей. Постепенно вы их почувствуете. Пройдитесь по всей голове, включая виски.Упругая и эластичная лобная мышца не позволит бровям «сползти» вниз, и не даст коже нависнуть над веками, опуская концы глаз. Управляя лобно-затылочной мышцей, вы будете подтягивать весь овал лица. А ушные мышцы, хотя и признают их рудиментарными, отвечают за провисание средней части лица, поэтому надо научиться «шевелить» ушами. Работа с височными мышцами не позволит появиться на вашем лице ни «гусиным лапкам», ни опущенным бровям.В результате вы омолодите лицо, уменьшите количество морщин, улучшите здоровье и рост волос, избавитесь от отеков и замедлите старение.