Проблемы с кожей могут быть одним из ранних признаков диабета

По словам врача Татьяны Шаповаленко, зуд и воспалительные процессы в коже нередко возникают как ранние предупредительные симптомы сахарного диабета.Медик рассказала, какими могут быть ранние признаки диабета, на платформе «Смотрим». Татьяна Шаповаленко проинформировала, что многие люди, заболевающие диабетом, на начальном этапе недуга жалуются на проблемы с кожей. Одним из характерных состояний, провоцируемых заболеванием, специалист назвала зуд.«Диабет нередко начинается у женщин с зуда в наружных половых органах и во влагалище. Это очень характерный симптом для его начальных стадий», - уточнила врач.Кроме того, сказала Шаповаленко, на заболевание указывают участившиеся воспаления на коже, то и дело возникающие фурункулы, абсцессы. Также человек может замечать, что у него все чаще возникает ощущение сухости во рту.Помимо проблем с кожей, возникший у человека диабет может проявляться другими состояниями:«Слабость, усталость, постоянное чувство голода, повышенная жажда».Статистически до 90 процентов всех случаев диабета приходится на диабет 2 типа – заболевание, возникающее во взрослом возрасте в тесной связи с ожирением, вызывающим характерные эндокринные нарушения. Если диабет 2 типа диагностируется на раннем этапе, он может быть обратим с помощью похудения и профильной терапии.