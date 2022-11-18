Названо главное условие для успешного похудения без диет

Для успешного похудения без диет и изнурительных физических нагрузок необходимо правильно спать ночью, заявил врач-терапевт Тимур АсановЕсли человек хочет сбросить вес во сне, ему надо ложиться в постель в одно и то же время, в том числе в выходные и праздники, сообщил Асанов. Лучше приучить себя засыпать не позднее 22:00, так как именно в это время начинает вырабатываться гормон сна мелатонин, который необходим для коррекции веса. Оптимальная продолжительность ночного отдыха должна составлять не более восьми часов — этого времени достаточно, чтобы отдохнуть и чувствовать себя бодрым, добавил он.Еще одно важное правило качественного ночного отдыха — спать в правильной позе, продолжил терапевт. Оптимальным, по его мнению, является спать на спине. Исключение составляют люди с сонным апноэ или храпом. Им врач рекомендовал спать на боку в позе эмбриона.В заключение Асанов напомнил, что перед отходом ко сну спальню надо проветрить, задернуть шторы, приглушить свет и отложить в сторону гаджеты.