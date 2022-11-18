7 полезных привычек, которые продлят вашу жизнь

Простые правила, которые мы часто недооцениваем.Все в мире подвержено старению – люди, животные, растения. Если рассматривать с точки зрения физиологии процесс старения, то организм утрачивает способность к размножению и росту.Считается, что если человек начнёт вести здоровый образ жизни ещё в первой половине своей жизни, то это значительно увеличит продолжительность и качество второй половины.Рецепт простой и известный всем: отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя (особенно крепких напитков), регулярная физическая активность, полноценное питание, соблюдение режима сна и отдыха, отсутствие серьёзных психологических стрессов, «тренировка» защитных сил организма.Что может помочь в борьбе со старениемПитание — основа основ. «Мы есть то, что мы едим», — говорил отец современной медицины Гиппократ.Всемирная организация здравоохранения разработала простые рекомендации, которые способствуют предотвращению ожирения: ограничить объём съедаемых животных жиров и сахаров, увеличить объём овощей, фруктов и орехов, а также не менее 150 минут в неделю заниматься любой физической активностью.Выбирайте диеты, которые включают оливковое масло, цельные зёрна, рыбу и другие морепродукты, немного сыра, большое количество овощей, бобовые и орехи, красное вино, небольшое количество красного мяса и фруктов. Важен качественный состав пищи.Имейте в виду, что питание в общепите в большинстве случаев не подходит для приверженцев здорового образа жизни, так как пища содержит в тысячи раз больше продуктов гликирования, чем домашняя еда, что ведёт к преждевременному старению. Приготовление пищи при температуре менее 120 градусов предотвращает образование таких вредных веществ, то есть лучше использовать тушение и варку для приготовления пищи.Не пренебрегайте физической активностью. Это способствует увеличению средней продолжительности жизни на много лет за счёт снижения риска возникновения некоторых серьёзных заболеваний, таких как сахарный диабет 2-го типа, инсульт и некоторых видов рака.Те, кто занимается регулярной физической активностью, не страдают депрессией. Во время тренировки организм вырабатывает химические вещества эндорфины, их часто называют гормонами радости или гормонами счастья. Они улучшают настроение, сон и даже уменьшают восприятие боли.Чем заниматься? В целом неважно, главное – делать это регулярно. Нужны аэробная нагрузка три-пять раз в неделю по 30–60 минут и силовая нагрузка два раза в неделю (комплекс на основные группы мышц). Аэробная нагрузка – это что угодно: работа по дому, ходьба, плавание, бег, коньки, баскетбол и другие.Избегайте стресса. Женщины больше подвержены стрессам, вследствие этого имеют повышенный уровень гормона кортизола, что часто приводит к сахарному диабету, депрессии и морщинам на лице. Чтобы снизить его уровень, необходимо чаще бывать на природе, общаться с приятными людьми, медитировать и использовать любые доступные способы борьбы со стрессом.Помогайте организму. Принимайте витамины. Само название « vitamin», (vita- в переводе с латыни означает «жизнь»), указывает на исключительную важность этих соединений для всех процессов жизнедеятельности организма. Однако не принимайте их бездумно, а проверьте уровень и подберите корректную дозировку со специалистом.Защищайте кожу. Старение и пигментация кожи происходят под воздействием солнца или солярия. Защищать кожу от такого воздействия нужно не только летом на пляже, а круглогодично. Подбирая свой дневной крем, обратите внимание на фактор защиты. SPF 30 оптимален.Находите цели. Чем сложнее человек, тем сложнее его цели и тем больше ему нужно направлять свои процессы. Он развивается, когда его процессы становятся более осознанными и целевыми. Человек эволюционирует, когда переходит от простой структуры психики к сложной и деградирует в обратном направлении. Именно поэтому нам нужна цель, чтобы развить внутреннюю организованность и сохранить активность мозга.