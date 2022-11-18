Врач Жданова перечислила 8 народных средств, которые помогут при простуде на губах

Вскочившая на губах простуда — это всегда неэстетично и болезненно. А с наступлением холодов обострение такой болячки — не редкость. Смягчить ее проявления можно не только с помощью специальных противовирусных средств.Причина так называемой «простуды на губах» (лабиальный герпес) — вирус простого герпеса 1-го типа. Если вы когда-то им заразились, то это на всю жизнь. В течение многих лет ВПГ может «спать», но как только появляются факторы-провокаторы, он «просыпается» и вызывает высыпания на коже губ и слизистых оболочках. Это могут быть, например, стресс, избыток ультрафиолета, переохлаждение, переутомление или начало менструации. Иначе говоря, защитные силы чуть ослабели — и он тут как тут.Как не заразиться герпесомКак рассказала заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро» Анастасия Жданова, ВПГ-1 попадает в организм человека чаще всего контактно-бытовым или воздушно-капельным путем. Причем передается вирус, если находится в активной, пусть даже и в бессимптомной фазе.Врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро»Заразиться можно:при поцелуе;при прикосновении кожей к слизистой больного;при пользовании общим полотенцем;через общую посуду;при пользовании одной зубной щеткой;через общую косметику.Как выглядит «простуда на губах»?Как правило, на коже и слизистых губ появляются одиночные или сгруппированные везикулярные высыпания размером 1–4 миллиметра.Процесс развития герпеса можно условно поделить на несколько этапов:сначала человек испытывает недомогание, в месте высыпаний появляется боль, пощипывание, кожа краснеет;на стадии воспаления образуется небольшой болезненный пузырек, заполненный жидкостью;через некоторое время пузырек лопается, и из него вытекает бесцветная жидкость, содержащая миллиарды вирусных частиц, а на его месте появляется язвочка;со временем язвочка покрывается корочкой, подсохшие корочки отпадают, и признаки простуды исчезают.Как помочь себеЕсли у человека такая простуда на губах протекает тяжело, с осложнениями, — лучше обратиться к врачу. Лечением герпетической инфекции занимаются дерматолог, инфекционист или врач общего профиля.С более простыми случаями можно справиться и дома самому. Тем более что в аптеках продается много разных средств для борьбы с герпесом.— Пациентам с первичным эпизодом болезни или рецидивом необходимо противовирусное лечение, чтобы сократить длительность заболевания, а также минимизировать риск осложнений и рецидивов в дальнейшем. Противовирусная терапия препаратами из группы синтетических ациклических нуклеозидов (ацикловир) рекомендована всем пациентам с первичным эпизодом заболевания или рецидивом, независимо от локализации и степени тяжести заболевания, — рассказала Анастасия Жданова.Облегчить состояние помогают и натуральные средства — они всегда под рукой и не дают побочных эффектов. По словам врача, их можно применять даже во время беременности и у детей.Анастасия Жданова перечислила несколько действенных средств при простуде на губах:пихтовое масло;облепиховое масло;масло шиповника;масло чайного дерева;масло сибирской пихты;сок каланхоэ;сок алоэ;2-процентная салициловая кислота.— При первых же симптомах «лихорадки» на губах смажьте это место одним из вышеописанных средств и повторяйте процедуру через каждые 1–2 часа. Тогда появления пузырьков можно избежать. Наносить масло нужно чистыми руками, ватным тампоном, круговыми движениями, смещаясь от внешних границ воспаления к центру, — добавила эксперт.