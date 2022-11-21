Ученые выяснили, сколько упражнений нужно, чтобы «компенсировать» сидячий день

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Как известно, проводить много времени в сидячем положении вредно и физическая активность обязательно должна быть. Но сколько упражнений необходимо, чтобы противодействовать негативным последствиям для здоровья от сидения в течение всего дня? Исследования показывают, что около 30-40 минут физической активности в день должны помочь.Исследования показывают, что до 40 минут физической активности умеренной и высокой интенсивности каждый день — это примерно то, что нужно, чтобы сбалансировать 10 часов неподвижного сидения, хотя даже любое количество упражнений или даже простое стояние помогают в некоторой степени.Это основано на метаанализе, совместившем девять предыдущих исследований, в которых приняли участие в общей сложности 44 370 человек в четырех разных странах, которые носили какую-либо форму фитнес-трекера.Анализ показал, что риск смерти среди людей, ведущих малоподвижный образ жизни, увеличивался по мере того, как сокращалось время, затрачиваемое на физическую активность от умеренной до высокой интенсивности.«У активных людей, занимающихся физической активностью от умеренной до высокой интенсивности в течение 30-40 минут, связь между продолжительным малоподвижным образом жизни и риском смерти существенно не отличается от таковой у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни», — объясняют исследователи в своей статье.Другими словами, выполнение некоторых достаточно интенсивных действий — езда на велосипеде, быстрая ходьба, работа в саду — может снизить риск ранней смерти до того уровня, который был бы, если бы вы не делали все это без дела, до такой степени, что это связь можно увидеть в собранных данных многих тысяч людей.В то время как мета-анализы, подобные этому, всегда требуют сложного объединения точек в отдельных исследованиях с разными добровольцами, временными масштабами и условиями, преимущество этого конкретного исследования заключается в том, что оно основывалось на относительно объективных данных с носимых устройств, а не на данных, предоставленных самими пользователями. участниками.Ученые отмечают, что важна любая физическая активность, и любой ее объем лучше, чем ничего. И у людей всегда есть возможность защитить свое здоровье и компенсировать вредные последствия отсутствия физической активности. Но наиболее оптимальным будет 150-300 минут физической активности умеренной интенсивности или 75-150 минут высокой интенсивности каждую неделю, чтобы противостоять малоподвижному образу жизни.Подниматься по лестнице вместо лифта, играть с детьми и домашними животными, заниматься йогой или танцами, заниматься домашними делами, ходить пешком и ездить на велосипеде — все это предлагается как способы, с помощью которых люди могут быть более активными. Чтобы уложиться в 30-40 минут сразу, говорят исследователи, можно начать с малого.