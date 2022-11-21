Врач назвала способные вредить организму полезные продукты

По словам врача-диетолога Татьяны Мещеряковой, продукты, обладающие многими полезными свойствами, – например, рыба – могут негативно сказаться на состоянии организма.Врач Мещерякова сообщила в интервью, что одним из полезных продуктов, способных навредить организму, является шпинат. Этот растительный продукт дает организму важные витамины и микроэлементы, но в то же время в нем присутствует кислота, которая может испортить самочувствие в тех случаях, когда имеются нарушения пуриновых оснований.«Употребление шпината привести к подагре, камням в почках, воспалительным заболеваниям суставов», - предупредила Мещерякова, беседуя с «Газетой.Ru».Также есть шпинат небезопасно, если наличествуют хронические проблемы с ЖКТ. Чем это грозит: могут обостряться симптомы гастрита, язвы желудка.Еще один полезный продукт, способный вредить организму, – мясо. Благодаря его употреблению мы получаем белок и ценные аминокислоты, железо, калий, магний, витамины группы В. Однако при имеющихся проблемах с суставами есть мясо нужно крайне осторожно.«Регулярное потребление красного мяса чревато нарушениями в минеральном и жировом обмене. Людям с воспалительными заболеваниями суставов и подагрой нужно полностью исключить говядину из рациона», – поделилась рекомендацией специалист.Здоровым людям, уточнила Мещерякова, нужно съедать не больше 500 граммов говядины в неделю.Также врач-диетолог прокомментировала возможные риски, связанные с употреблением рыбы. Эксперт рассказала, что рыба, плавающая в загрязненных водах, накапливает в себе ртуть, свинец. Отравление металлами грозит человеческому организму возникновением тяжелых нарушений, затрагивающих его системы (например, нервную, эндокринную).«Особенно это касается таких видов рыбы, как макрель, тунец, пангасиус, марлин», - перечислила медик.