Высокая температура без инфекций: почему она поднимается?

Повышенная температура – один из самых простых маркеров, позволяющих заметить, что в нашем организме что-то идет не так. Врачи предупреждают: даже если вы не ощущаете никаких других настораживающих симптомов, если температура внезапно поднимается или остается повышенной в течение длительного времени, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью. Чаще всего повышением температуры организм отвечает на воспалительный процесс или инфекцию, но в некоторых случаях температура может подниматься по другим причинам. Рассказываем, почему это может происходить.Высокая температура: не очень серьёзные причиныПовышением температуры до 38 градусов организм может отвечать на обморожение или ожог, тепловой удар, солнечный ожог, длительное пребывание на солнце и даже в горячей ванне. В этом случае нарушается терморегуляция организма и температура может подниматься и в течение какого-то времени держаться высокой. Еще температура может подниматься при чувстве страха, переутомлении, нервном напряжении и других отрицательных эмоциях, а также при употреблении алкогольных напитков.Неопасные причины повышенной температурыВ некоторых случаях повышенная температура, которая не сопровождается другими симптомами, может быть вызвана причинами, которые не представляют опасности для здоровья. Например, при вегетативно-сосудистой дистонии у людей может неожиданно повышаться температура тела до 38 градусов, во время менструации, а также во второй фазе овуляции. Также температура может повышаться при сильной физической нагрузке – например, после интенсивной тренировки в спортзале.Термоневроз – когда во всём виноват стрессСлабость, ощущение тяжести и тумана в голове – если это симптомы сопровождают повышение температуры, то велика вероятность, что ее причина – так называемый термоневроз. Причина – перенесенный тяжелый стресс, а также повышенные нагрузки.Серьёзные причины повышенной температурыИногда температура тела – сигнал о серьезном заболевании, развивающемся в организме. Чаще всего причиной могут быть эндокринологические заболевания, опухоли и лимфомы, грибковые инфекции, заболевания бактериального типа – сепсис, менингит, простатит, синусит, тонзиллит, воспаления придатков.Что делать, если температура поднялась без причинПервым делом стоит записаться на прием к врачу и сдать общий анализ крови и мочи – их результаты помогут определить, не происходит ли в организме воспалительного или иного нежелательного процесса. Возможно, потребуются УЗИ внутренних органов и другие исследования, которые помогут выявить источник заболевания.