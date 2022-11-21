Высокая температура без инфекций: почему она поднимается?
Высокая температура: не очень серьёзные причины
Повышением температуры до 38 градусов организм может отвечать на обморожение или ожог, тепловой удар, солнечный ожог, длительное пребывание на солнце и даже в горячей ванне. В этом случае нарушается терморегуляция организма и температура может подниматься и в течение какого-то времени держаться высокой. Еще температура может подниматься при чувстве страха, переутомлении, нервном напряжении и других отрицательных эмоциях, а также при употреблении алкогольных напитков.
Неопасные причины повышенной температуры
В некоторых случаях повышенная температура, которая не сопровождается другими симптомами, может быть вызвана причинами, которые не представляют опасности для здоровья. Например, при вегетативно-сосудистой дистонии у людей может неожиданно повышаться температура тела до 38 градусов, во время менструации, а также во второй фазе овуляции. Также температура может повышаться при сильной физической нагрузке – например, после интенсивной тренировки в спортзале.
Термоневроз – когда во всём виноват стресс
Слабость, ощущение тяжести и тумана в голове – если это симптомы сопровождают повышение температуры, то велика вероятность, что ее причина – так называемый термоневроз. Причина – перенесенный тяжелый стресс, а также повышенные нагрузки.
Серьёзные причины повышенной температуры
Иногда температура тела – сигнал о серьезном заболевании, развивающемся в организме. Чаще всего причиной могут быть эндокринологические заболевания, опухоли и лимфомы, грибковые инфекции, заболевания бактериального типа – сепсис, менингит, простатит, синусит, тонзиллит, воспаления придатков.
Что делать, если температура поднялась без причин
Первым делом стоит записаться на прием к врачу и сдать общий анализ крови и мочи – их результаты помогут определить, не происходит ли в организме воспалительного или иного нежелательного процесса. Возможно, потребуются УЗИ внутренних органов и другие исследования, которые помогут выявить источник заболевания.
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