Стоматолог Панфилова назвала вредные компоненты в зубных пастах
"Он защищает зубы от кариеса, но при постоянном применении фтор накапливается в тканях и поражает зубы флюорозом", – рассказала стоматолог.
Также не стоит покупать зубную пасту с лаурилсульфатом натрия. Это вещество отвечает за то, чтобы паста пенилась при чистке зубов. Однако лаурилсульфат натрия высушивает слизистую полости. Лучше отдавать предпочтение лаурилсаркозинату натрия.
Кроме того, стоматолог призвала обращать внимание на наличие сахара в зубной пасте. В ней не должно быть сорбитов, манитов и цикломатов, так как они приводят к развитию кариеса.
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