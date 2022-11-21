Психиатр Казенных назвала 9 действенных способов справиться с панической атакой

Паническими атаками страдают около 2-5 процентов населения. Как говорят врачи, такое состояние — по сути, физическое проявление сильного стресса. А в последнее время поводов для стресса сильно прибавилось.По словам врача-психиатра Татьяны Казенных, панические атаки чаще бывают у молодых людей 25-28 лет, а также у женщин — они страдают ими в 2-3 раза больше мужчин. Может ли у вас случиться паническая атака или нет, зависит не только от количества стресса в вашей жизни.Врач-психиатр, эпилептолог, руководитель Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний- Предрасполагающие — это наша генетика, конституция. Провоцирующие и ускоряющие развитие заболевания — это и эмоциональные потрясения, и биологические факторы: гормональные перестройки, менструальный цикл у женщин. Физические — погода, метеофакторы, чрезмерные физические нагрузки, злоупотребление алкоголем и какими-то психостимулирующими веществами. Ну и закрепляющие — поведенческие, например, бегство от провоцирующих панические атаки ситуаций и другие ограничивающие стратегии, — рассказала Татьяна Казенных в интервью «Газете.ру».При этом, как добавила доктор, за помощью к врачу обращаются лишь 6 процентов страдающих — остальные терпят до последнего, пока не станет совсем невыносимо.Как распознать паническую атакуПо словам психиатра, тот, у кого уже не раз случался приступ панической атаки, сразу его определит и ни с чем не спутает. Обычно он начинается так:Появляются подергивания мышц,Ноги становятся будто ватные,По телу проходит холод,Появляется одышка,Сознание сужается, а внимание фиксируется в одной точке.Далее могут присоединитьсяПовышенная потливость,Учащенное сердцебиение,Боль или дискомфорт в груди,Головокружение,Тошнота и дискомфорт в желудке.Иногда люди даже путают паническую атаку с инфарктом — действительно, у них есть похожие проявления. Поэтому в случае любого сомнения, особенно если с вами впервые происходит что-то непонятное и пугающее, — не теряйте время и вызывайте скорую.Продолжается приступ в среднем 5-30 минут, хотя иногда может затянуться на несколько часов и даже суток. Как отметила Татьяна Казенных, если подобное событие случилось с вами однажды — пугаться не стоит. Это может быть вполне нормальной реакцией на сильный стресс. А вот если приступы повторяются и становятся непредсказуемыми, а тревога и паника только усиливаются — это уже повод идти как можно скорее к врачу.Как помочь себе: 9 советов от психиатраОдно из главных правил — постараться во время приступа отвлечь себя и переключить внимание. Можно попробовать следующие способы:Постарайтесь сразу выйти из помещения, где вас настигла атака, а еще лучше — на улицу.Достаньте телефон и позвоните кому-нибудь.Если по какой-то причине не получается сменить местоположение, пересчитайте любые объекты, которые будут в поле вашего зрения. Например, пуговицы на одежде, деревья, машины и так далее.Измените свои телесные ощущения — например, попробуйте ущипнуть, слегка потянуть за волосы, ударить себя с небольшой силой.Активно поменяйте мимику: надуйте или сдуйте щеки, сводите и разводите губы в улыбке, закрывайте-открывайте глаза.Попробуйте воздействовать на точки, где много нервных окончаний, — например, с двух сторон сильно сдавите мизинец. Это тоже хорошо прерывает патологическую цепочку ощущений.Спойте вслух и громко песню или громко и с выражением продекламируйте стих. Текст должен быть позитивным и не вызывать мрачных эмоций.Обязательно контролируйте свое дыхание. Сделайте глубокий, длинный вдох и шумный продолжительный выдох. Старайтесь, чтобы весь воздух выходил из легких. Самый действенный способ для восстановления дыхательного спокойствия — подышать в пакет или сложенные ладони.Примите контрастный душ, если в момент атаки вы находитесь дома.Если же паническая атака случилась не с вами, а с кем-то рядом, важно, прежде всего, самому сохранять спокойствие. Также, по словам врача, помогут телесный контакт с человеком — например, можно взять его за руку или обнять, разговаривать с ним спокойным и уверенным тоном. Можно также дать ему несколько капель настоя пустырника, валерьянки или даже просто «лечебный» леденец — в этом случае может сработать эффект плацебо.