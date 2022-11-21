Лечить онкозаболевания следует даже при неблагоприятных прогнозах

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Доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии ЕМС Павел Копосов в разговоре с газетой «Известия» заявил, что лечить рак следует даже при неблагоприятных прогнозах.Он отметил, что в последние годы благодаря совершенствованию способов диагностики резко увеличилось количество случаев рака, выявленных впервые. Однако зачастую онкозаболевание обнаруживают уже поздно — на 3–4 стадии.«Некоторые пациенты задаются вопросом, а стоит ли вообще лечиться, если прогноз неблагоприятный, если болезнь нельзя победить и это очевидно. Однозначно стоит. С помощью адекватной терапии мы отдаляем появление поздних, тяжелых симптомов или предотвращаем их развитие», — подчеркнул Копосов.По его словам, в онкологии следует пользоваться термином не «излечение», а «ремиссия». Она характеризуется ослаблением или исчезновением симптомов, а этого добиться можно на любой стадии рака.Ключевой момент — не откладывать лечение, несмотря ни на какие факторы, добавил Копосов.