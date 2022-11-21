Без них кожа сохнет и рано стареет: врач назвала признаки дефицита гормонов молодости

Гормоны правят бал — это уже давно известно врачам и ученым. Эндокринолог рассказала, как понять, что недостаток гормонов «крадет» вашу красоту.

В нашем организме всё взаимосвязано. В разное время суток вырабатываются разные гормоны — всё четко и по расписанию. Далеко не все знают, что от распорядка дня зависит не только наше самочувствие, но еще и выработка гормонов. Так, если вы правильно «заведете свои гормональные часы», то скоро состояние здоровья улучшится, рассказывала эндокринолог Зухра Павлова.

Дефицит гормонов — это всегда стресс для организма, ведь страдают внутренние органы, могут начать проявляться различные хронические заболевания. У женщин нарушается менструальный цикл. И, конечно же, страдает внешний вид — красота как будто испаряется, никакие кремы не помогают.

Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, какие гормоны отвечают за молодость нашей кожи. И как можно распознать их дефицит.

Эстрогены

Эти гормоны контролируют работу сосудов, рост волос, толщину и эластичность кожи, ее способность сохранять влагу. Помимо этого, они играют важную роль в половом созревании, поддерживают менструальный цикл и готовят организм к беременности.

Эстрогены также участвуют в ферментации жиров, повышают уровень «хорошего холестерина» (ЛПВП) и снижают уровень «плохого» (ЛПНП), защищают сосуды от образования холестериновых бляшек.

Из-за недостатка эстрогенов появляются:

едва заметные морщины;

сосудистая сеточка на коже;

пигментные пятна на лице и/или теле.

Мелатонин

Это гормон сна, который мозг вырабатывает в темноте. Не все знают, что мелатонин помогает защитить организм от воспалений, контролирует наши «биологические часы», бережет от стресса.

Достаточное количество и хорошее качество сна обеспечат вам на следующее утро свежий и здоровый вид, говорит эндокринолог.

Если в организме дефицит мелатонина, то в первую очередь появляются:

отеки;

темные круги под глазами.

— Если спали плохо — не могли долго уснуть, просыпались среди ночи, уровень мелатонина снижается, а кортизол растет и ослабляет защитные функции кожи, — говорит эндокринолог.

Поэтому на недостаток мелатонина со временем также могут указать:

мелкие ранки и повреждения, которые долго заживают, оставляя после себя шрамы и пигментные пятна;

шелушения на коже;

перхоть.

Гормоны щитовидной железы

Эти гормоны участвуют практически во всех обменных процессах организма — контролируют обмен веществ и энергии, процессы роста и деления клеток, созревания тканей и органов. Когда возникает их дефицит, то организму начинает не хватать энергии.

Как заподозрить недостаток:

кожа всего тела становится тусклая, сухая и шелушится;

особенно обращают на себя внимание локти, пятки и колени, сухость которых не помогает убрать даже жирный крем;

ногти ломаются и плохо растут;

лицо с утра отекает;

исчезают наружные уголки бровей,

выпадают волосы.

Тестостерон

Чтобы тело работало правильно, женщины могли зачать и выносить младенца, кормить его грудью, сохранять красоту и здоровье, организму нужен тестостерон. Рецепторы к этому активному стероидному гормону есть во всех тканях тела. Он работает в тесной связке с женскими половыми гормонами и должен быть в определенном балансе.

Если его не хватает, то:

кожа теряет свою упругость, овал лица «расплывается»;

появляется целлюлит;

дигидротестостерон, избыточно образующийся из тестостерона, вызывает рост волос на подбородке, над верхней губой и в других неположенных местах;

на голове волосы, наоборот, выпадают.

Прогестерон

Его еще называют гормоном беременности и второй фазы менструального цикла. Вырабатывается он в яичниках, а когда женщина в положении — в плаценте. Прогестерон помогает беременности протекать нормально, а также сохраняет мозговую активность.

Дефицит приводит к:

ломкости ногтей и волос;

сухости кожи;

быстрому появлению довольно глубоких морщин.

Если вы понимаете, что стали выглядеть хуже, энергии и сил совсем нет, начались проблемы с весом и сном, то не тяните, запишитесь на прием к эндокринологу. Врач поможет разобраться, в чем кроется проблема, и назначит подходящее лечение.
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