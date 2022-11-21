Самый ранний симптом высокого холестерина проявляется на коже стопы - кардиолог Варфоломеев

Заболевание периферических артерий (ЗПА) широко известно как первое видимое проявление высокого уровня холестерина.Высокий уровень холестерина — это медицинский термин для циркулирующих жиров, которые способствуют затвердеванию и сужению артерий. Когда ничего не делается для предотвращения этого, такие осложнения, как острая ишемия конечностей и сердечные приступы, могут возникнуть неожиданно. Одна проблема, однако, заключается в том, что в начале симптомы скудны.ЗПА в первую очередь характеризуется хромотой, особым типом боли, которую большинство людей впервые замечают во время физических упражнений.«Если закупорки превышают критический порог, отсутствие кровотока может вызвать заметные проблемы. Самыми ранними симптомами ЗПА обычно являются хромота или трудности при ходьбе из-за боли в икрах, бедрах или ягодицах из-за плохого кровообращения. Эта проблема может значительно снизить способность человека ходить и качество жизни», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Большинство людей могут переносить до 50-процентной закупорки артерии ноги до появления симптомов. Естественно, симптомы и степень тяжести ЗПА различаются от человека к человеку, но обычно сообщают о некоторых ключевых признаках.К типичным признакам хромоты относятся:Боли в ногах, стопах и ягодицах при ходьбеБлестящая безволосая пятнистая кожа стопы, которая может перерасти в язвы"Заболевания сосудов и связанные с ними повреждения нервов могут привести к незаживающим ранам, инфекциям, ишемии (когда ткани испытывают недостаток кислорода) и гибели тканей".