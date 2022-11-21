Стоматолог Ганиев рассказал, что такое тетрациклиновый зуб и как его лечить
Зубы будто у курильщика, а вы никогда даже не притрагивались к сигаретам? Или цвет эмали в принципе далек от белого? Оказывается, не всегда это связано с образованием налета на зубах. Иногда всё дело в скоплении тетрациклина (распространенного антибиотика. — Прим. ред.).
Можно ли это предотвратить и каким образом лечат такие зубы, рассказывает стоматолог.
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— Тетрациклин — это один из компонентов многих медицинских препаратов широкого спектра. Попадая в организм, он способен соединяться с кальцием, вызывать нарушение структуры зубов и изменять цвет эмали — она может стать желтой, коричневой, бурой или даже серой. А тетрациклиновым зубом стали называть тот, который поменял оттенок в связи с приемом медикаментов на основе этого вещества, — объяснил «Доктору Питеру» врач-стоматолог Бекзод Ганиев.
Признаки тетрациклинового зуба
Зубы окрашены в желтый, коричневый, бурый или серый цвет. При этом оттенок зависит от того, насколько интенсивным и долгим было лечение, а также от состава препарата.
Частичная или полная пигментация зуба.
— Чаще всего окрашиванию подвергается не весь зуб, а отдельные его части, — объясняет врач-стоматолог. — В первую очередь тетрациклин поражает пришеечную (прикорневую) часть зуба. Если дозы препарата были несущественными, то происходит только небольшая внутренняя пигментация эмали — она становится желтоватой. Но иногда лекарство может воздействовать и на более глубокие слои зуба, тогда и интенсивность окрашивания будет более существенной.
Хаотичное окрашивание зубов.
— Зубы могут стать серыми только на концах или иметь коричневый окрас у основания. При этом окрашивание в одной части зуба может быть выражено более интенсивно, чем в другой. Но если тетрациклин распределяется равномерно, в этом случае окрашивание имеет однородный цвет в конкретных местах зуба, одинаковое для всего зубного ряда, — говорит эксперт.
Методы диагностики
— Перед тем как начать лечить зубы, важно убедиться, что мы имеем дело именно с тетрациклином, — рассказывает Бекзод Ганиев. — Для этого необходимо использовать УФ-лампу. Под действием лучей тетрациклиновые участки зуба будут светиться. При этом другие стоматологические проблемы УФ-лучи не покажут.
Как лечить тетрациклиновый зуб
— Когда тетрациклин только начали использовать, медицинское сообщество никак не могло найти причину окрашивания зубов, — говорит стоматолог. — Осложнялось всё еще и тем, что в то время изменение цвета эмали считалось заболеванием. Но сейчас тетрациклиновый зуб — это скорее эстетический аспект. Поэтому лечение не требуется, поскольку его наличие — не патология. Однако в редких случаях скопление тетрациклина всё-таки может привести к разрушению зубной эмали. Поэтому важно вовремя проконсультироваться с врачом и в случае необходимости выбрать подходящий вариант решения проблемы.
Чтобы вернуть зубам белизну, сначала необходимо будет провести «очищение» зубов или их восстановление, уточняет эксперт.
— Может быть несколько процедур, которые иногда можно совмещать. Начать курс оптимально с реминерализирующей терапии, которая поможет укрепить костные структуры. Для этого используют кальций, фосфор и фтор. Курс состоит из 15-20 аппликаций, проводить которые нужно через день или каждый день, — говорит стоматолог.
Если же зубы окрашены в желтый или в светло-серый цвет равномерно и не сильно пигментированы при этом, в таких случаях просто используется отбеливание.
— Оно поможет осветлить эмаль на несколько тонов. Повторять процедуру необходимо каждые 6-8 месяцев, — считает доктор. — А в случаях, если пигмент сильный, могут использоваться методы прямой и непрямой реставрации. Например, установка композитных виниров или коронок. Они помогут обрести пациенту красивые белые зубы на всю жизнь.
Как избежать появления тетрациклинового зуба
— В группе риска — обладатели несформированных тканей, поэтому препараты, содержащие тетрациклин, сейчас противопоказаны детям до 12 лет и беременным женщинам, — объясняет Бекзод Ганиев. — Влияние этого компонента на других пациентов не выявлено. А значит, как таковых профилактических мер не предусмотрено.
Врач предупреждает, что в любом случае обязательно нужно проходить регулярный осмотр у стоматолога.
— Если есть подозрение, что у вас тетрациклиновый зуб, всегда можно пройти диагностику. Опытный врач определит причину изменения цвета и подберет для вас вариант лечения, восстановления и осветления зуба, — резюмирует эксперт.
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