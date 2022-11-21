Стоматолог Ганиев рассказал, что такое тетрациклиновый зуб и как его лечить

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Почему зубы становятся желтыми или приобретают другой оттенок, отличный от белого? Иногда причина таких изменений во рту бывает не самой очевидной.Зубы будто у курильщика, а вы никогда даже не притрагивались к сигаретам? Или цвет эмали в принципе далек от белого? Оказывается, не всегда это связано с образованием налета на зубах. Иногда всё дело в скоплении тетрациклина (распространенного антибиотика. — Прим. ред.).Можно ли это предотвратить и каким образом лечат такие зубы, рассказывает стоматолог.врач-стоматолог, предприниматель, генеральный директор московской клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry— Тетрациклин — это один из компонентов многих медицинских препаратов широкого спектра. Попадая в организм, он способен соединяться с кальцием, вызывать нарушение структуры зубов и изменять цвет эмали — она может стать желтой, коричневой, бурой или даже серой. А тетрациклиновым зубом стали называть тот, который поменял оттенок в связи с приемом медикаментов на основе этого вещества, — объяснил «Доктору Питеру» врач-стоматолог Бекзод Ганиев.Признаки тетрациклинового зубаЗубы окрашены в желтый, коричневый, бурый или серый цвет. При этом оттенок зависит от того, насколько интенсивным и долгим было лечение, а также от состава препарата.Частичная или полная пигментация зуба.— Чаще всего окрашиванию подвергается не весь зуб, а отдельные его части, — объясняет врач-стоматолог. — В первую очередь тетрациклин поражает пришеечную (прикорневую) часть зуба. Если дозы препарата были несущественными, то происходит только небольшая внутренняя пигментация эмали — она становится желтоватой. Но иногда лекарство может воздействовать и на более глубокие слои зуба, тогда и интенсивность окрашивания будет более существенной.Хаотичное окрашивание зубов.— Зубы могут стать серыми только на концах или иметь коричневый окрас у основания. При этом окрашивание в одной части зуба может быть выражено более интенсивно, чем в другой. Но если тетрациклин распределяется равномерно, в этом случае окрашивание имеет однородный цвет в конкретных местах зуба, одинаковое для всего зубного ряда, — говорит эксперт.Методы диагностики— Перед тем как начать лечить зубы, важно убедиться, что мы имеем дело именно с тетрациклином, — рассказывает Бекзод Ганиев. — Для этого необходимо использовать УФ-лампу. Под действием лучей тетрациклиновые участки зуба будут светиться. При этом другие стоматологические проблемы УФ-лучи не покажут.Как лечить тетрациклиновый зуб— Когда тетрациклин только начали использовать, медицинское сообщество никак не могло найти причину окрашивания зубов, — говорит стоматолог. — Осложнялось всё еще и тем, что в то время изменение цвета эмали считалось заболеванием. Но сейчас тетрациклиновый зуб — это скорее эстетический аспект. Поэтому лечение не требуется, поскольку его наличие — не патология. Однако в редких случаях скопление тетрациклина всё-таки может привести к разрушению зубной эмали. Поэтому важно вовремя проконсультироваться с врачом и в случае необходимости выбрать подходящий вариант решения проблемы.Чтобы вернуть зубам белизну, сначала необходимо будет провести «очищение» зубов или их восстановление, уточняет эксперт.— Может быть несколько процедур, которые иногда можно совмещать. Начать курс оптимально с реминерализирующей терапии, которая поможет укрепить костные структуры. Для этого используют кальций, фосфор и фтор. Курс состоит из 15-20 аппликаций, проводить которые нужно через день или каждый день, — говорит стоматолог.Если же зубы окрашены в желтый или в светло-серый цвет равномерно и не сильно пигментированы при этом, в таких случаях просто используется отбеливание.— Оно поможет осветлить эмаль на несколько тонов. Повторять процедуру необходимо каждые 6-8 месяцев, — считает доктор. — А в случаях, если пигмент сильный, могут использоваться методы прямой и непрямой реставрации. Например, установка композитных виниров или коронок. Они помогут обрести пациенту красивые белые зубы на всю жизнь.Как избежать появления тетрациклинового зуба— В группе риска — обладатели несформированных тканей, поэтому препараты, содержащие тетрациклин, сейчас противопоказаны детям до 12 лет и беременным женщинам, — объясняет Бекзод Ганиев. — Влияние этого компонента на других пациентов не выявлено. А значит, как таковых профилактических мер не предусмотрено.Врач предупреждает, что в любом случае обязательно нужно проходить регулярный осмотр у стоматолога.— Если есть подозрение, что у вас тетрациклиновый зуб, всегда можно пройти диагностику. Опытный врач определит причину изменения цвета и подберет для вас вариант лечения, восстановления и осветления зуба, — резюмирует эксперт.