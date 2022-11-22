Почему у детей появляется диабет

Сахарной диабет медики называют чумой 21 века из-за возросшей статистики заболеваемости. Непростой диагноз получают и взрослые, и дети. Иногда это случается, казалось бы, как гром среди ясного неба.Сахарный диабет относится к группе заболеваний, которые влияют на то, как организм использует сахар в крови (глюкозу). Глюкоза является важным источником энергии для клеток, из которых состоят мышцы и ткани. Это также основной источник топлива для мозга.Основная причина развития диабета зависит от его типа. Но независимо от того, какой тип диабета у вас есть, он может привести к избытку сахара в крови. Слишком много сахара в крови может привести к серьезным проблемам со здоровьем.Хронические состояния диабета включают диабет 1 типа и диабет 2 типа. Потенциально обратимые диабетические состояния - преддиабет и гестационный диабет. Преддиабет возникает, когда уровень сахара в крови выше нормы. Но уровень сахара в крови недостаточно высок, чтобы его можно было назвать диабетом. И предиабет может привести к диабету, если не будут предприняты шаги для его предотвращения. Гестационный диабет возникает во время беременности. Но это может пройти и после рождения ребенка.Диабет бывает не только сахарный, но в отношении детей говорят именно о сахарном диабете первого типа.По словам врача общей практики Дениса Прокофьева, вопреки устойчивому мнению, такой диагноз не связан с питанием и привычкой уплетать сладкое.Это хроническое заболевание, которое обусловлено дефицитом инсулина, приводящее к нарушению углеводного и других видов обмена.Заболевание развивается в результате аутоимунного разложения бета-клеток поджелудочной железы. Это очень важно, потому что многие думают, что причина диабета — нарушение питание. Еще раз скажу, сахарный диабет — это неспособность организма усваивать инсулин.Специфической профилактики в отношении сахарного диабета нет.Врач объяснил, что вся проблема состоит в сложной диагностике диабета в начале заболевания, и заподозрить преддиабет у детей очень проблематично.Важным является сбор семейного анамнеза, но генетический фактор есть абсолютно у любого человека. При этом что именно будет являться пусковым механизмом, сказать сложно.Есть две теории насчет этого, которые мне близки. Первая — инфекционные, вирусные или бактериальные заболевания, на фоне которых развивается диабет. Вторая — развитие диабета на фоне вакцинации или прием препаратов.По словам медика, на сегодняшний день лечение сахарного диабета 1-го типа состоит из инсулинотерапии, диетотерапии, физнагрузок.Но самое важное — обучить пациентов выполнять медицинские рекомендации. Самый современный метод лечения — инсулиновая помпа, новые датчики измерения уровня сахара. Они делают жизнь пациентов намного проще.