Медик объяснил негативное действие алкоголя на фигуру

Набор веса является одним из последствий регулярного употребления алкоголя, предупреждают специалисты.В интервью нарколога Валентина Скрябина были перечислены негативные эффекты от приема алкоголя в отношении веса и фигуры. Медик констатировал, что использование спиртного для расслабления после работы или как своеобразного антидепрессанта может поспособствовать появлению избыточного жироотложения.Скрябин отметил, что алкоголь не содержит нужных организму полезных веществ, но вместе с тем он является очень калорийным.«Спиртные напитки весьма калорийны: один грамм этанола содержит около 7 килокалорий», - сказал эксперт «Ленте.ру».Медик предупредил, что эти «пустые» калории, не подкрепленные полезными питательными веществами, действуют на организм как активаторы голода.«Спиртные напитки воздействуют на «тормозной» медиатор нервной системы и ослабляют желание не переедать – это приводит к увеличению массы тела», - предостерег Скрябин.Он добавил, что привычное употребление алкоголя может спровоцировать возникновение такой проблемы как дефицит питательных веществ в организме, с которым тесно связано развитие анемии, выпадение волос, эндокринные и другие нарушения.