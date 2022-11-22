Врач назвала необычный симптом повышенного холестерина
На ранних стадиях определить повышенный холестерин по внешним факторам практически невозможно. Однако с течением времени тело начинает сигнализировать о сбоях в организме. Среди симптомов повышенного холестерина может стать заболевание периферических артерий.
Если заболевание артерий вызвано повышенным холестерином, то руки и ноги получают мало крови из сердца. Причиной становится закупоренность артерий бляшками.
«Первоначальные симптомы могут включать ощущение боли, судорог, стеснения, усталости при повышенной активности, особенно в ногах», - сообщил специалист МедикФорум.
Однако чаще всего при заболевании возникает боль в ягодицах или икрах. Иногда боль возникает даже в покое. Также к симптомам относятся ощущение холода в конечностях и медленное заживление ран.
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