Врач назвала необычный симптом повышенного холестерина

Врач-терапевт Ирина Андреева назвала необычный симптом повышенного холестерина – боль в ногах при ходьбе.На ранних стадиях определить повышенный холестерин по внешним факторам практически невозможно. Однако с течением времени тело начинает сигнализировать о сбоях в организме. Среди симптомов повышенного холестерина может стать заболевание периферических артерий.Если заболевание артерий вызвано повышенным холестерином, то руки и ноги получают мало крови из сердца. Причиной становится закупоренность артерий бляшками.«Первоначальные симптомы могут включать ощущение боли, судорог, стеснения, усталости при повышенной активности, особенно в ногах», - сообщил специалист МедикФорум.Однако чаще всего при заболевании возникает боль в ягодицах или икрах. Иногда боль возникает даже в покое. Также к симптомам относятся ощущение холода в конечностях и медленное заживление ран.