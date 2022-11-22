Сельдь может превзойти дорогую рыбу в пользе для здоровья

Диетолог Елена Соломатина проинформировала, что доступная сельдь может быть более полезной, чем дорогие виды рыбы,В своем интервью врач-диетолог объяснила пользу сельди тем, что эту рыбу не выращивают искусственно. По словам Соломатиной, только та рыба, которая живет в холодных водах, накапливает в себе полезные омега-3 жирные кислоты. Благодаря им снижаются воспалительные процессы, нормализуется уровень холестерина. Сельдь является великолепным источником омега-3 жирных кислот. К тому же она дает организму белок, легко усваивающийся и расщепляемый до аминокислот.Присутствует в сельди и такой микроэлемент как селен, причем в высокой концентрации. В селене нуждаются сердечно-сосудистая система, щитовидная железа. Для здоровья щитовидки полезны, кроме того, продукты с йодом, и сельдь его содержит тоже. В этом плане она полезна пожилым людям.«Щитовидная железа отвечает за производство энергии. У молодых энергии, как правило, много, у пожилых очень часто уже щитовидная железа дает сбой. Такая рыба холодных морей может вполне подойти и поддержать уровень йода в организме», - сказала Соломатина Москве 24.Из других полезных веществ, содержащихся в сельди, врач выделила большое количество витамина D, хрома, важных для хорошего иммунитета и защиты от диабета 2 типа.