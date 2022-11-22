Какие витамины и добавки категорически нельзя принимать по вечерам

Всем нам хочется выглядеть лучше, чувствовать себя бодрее и как можно реже обращаться к врачам. Витамины и правда могут в этом помочь — только вот принимать их надо в определенное время суток.Миллионы людей ежедневно принимают витамины, чтобы чувствовать себя лучше, помочь организму восстановиться после болезни или же укрепить свой иммунитет. Так или иначе, всем стоит соблюдать важное правило: добавки должен назначать только врач. В противном случае в организме может возникнуть избыток каких-либо веществ, а это в некоторых случаях может быть опаснее дефицита.Когда доктор выписывает вам тот или иной витамин, он должен объяснить, в какое время суток лучше всего принимать препарат.- Когда люди не принимают витамины должным образом, они не видят улучшений. Ведь мало кто знает, что от времени суток, рациона и даже от наличия заболеваний может зависеть то, как добавка усвоится в организме, — поясняет доктор медицинских наук Родольфо Перес-Галлардо.Эксперты рассказали, какие витамины и добавки нужно принимать только в первой половине дня.Витамины группы ВВ витаминах группы В содержится целых восемь различных групп питательных веществ, каждая из них очень важна для организма, ведь в комплексе они поддерживают энергетический баланс и здоровье клеток. Так, эти витамины могут плохо усваиваться, если:у человека есть болезнь Крона;во время беременности;у пожилых;человек не следит за рационом.- Витамины группы В обычно принимают утром. К ним относятся витамин В12 и витамин В6. Если последний выпить вечером, то он может мешать сну и влиять на сновидения. Витамины В также играют роль в выработке энергии и стимулируют мозг, а думать и принимать решения человеку надо днем, а не по ночам, — пояснил доктор Солимана.Помимо этого, витамины группы В участвуют в сахарном и энергетическом обмене веществ. То есть они будут помогать вашему метаболизму, обеспечивая выброс энергии. И кстати: этот витамин считают водорастворимым, так что его можно принимать как во время еды, так до или после.Витамин DЭтот витамин тоже жизненно необходим нашему организму. Он обеспечивает нормальный рост костей, предупреждает развитие рахита и остеопороза, регулирует обмен минералов в организме. «Солнечный» витамин способствует мышечному тонусу, повышает иммунитет, он необходим для функционирования щитовидной железы и нормальной свертываемости крови.- Лучше всего принимать витамин D во время завтрака или обеда — он отлично сочетается с жирной пищей, потому что она помогает ему усваиваться. Если же вы примите его на ночь, то витамин начнет работать в тандеме с мелатонином, гормоном сна. Это чревато бессонницей и плохим усвоением добавки, — говорит доктор Хубчандани.КальцийЭтот минерал необходим нашим костям, мышцам, сухожилиям, связкам и нервной системе. При дефиците кальция человек чувствует онемение по всему телу и проблемы с дыханием. Кроме того, недостаток минерала дает о себе знать через низкое артериальное давление, проблемы с зубами и ногтями. В запущенных случаях дефицит вещества может привести к слабоумию, развитию катаракты, депрессии и психозам.Кстати: этот минерал отлично «ладит» с витамином D, поэтому будет хорошо, если вы станете принимать их вместе (если того требует рецепт, конечно же). Кальций лучше усваивается в первой половине дня, когда мы едим больше, а пища жирнее и калорийнее. Если пить его только по вечерам, то есть риск, что вы не увидите никаких улучшений.Рыбий жирИли Омега-3. Это одна из самых популярных добавок, все больше и больше людей начинают пить ее каждый день.- Стоит помнить, что такая добавка содержит много жира, поэтому если вы рискнете принимать ее перед сном, то все может закончиться кислотным рефлюксом, расстройством желудка или изжогой. Поэтому принимайте рыбий жир в первой половине дня, вместе с сытным обедом, — говорит диетолог Триста Бест.Рыбий жир действительно помогает защитить сердце от болезней, снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Но его лучше не принимать вместе с:антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами. Они снижают свертываемость крови. Вполне возможно, что прием добавок с рыбьим жиром может увеличить риск кровотечения;лекарствами от давления — оно может упасть сильнее, чем вам хотелось бы;противозачаточными препаратами: некоторые из них сведут всю пользу рыбьего жира на нет;витамином Е — добавка может заблокировать действие витамина — лучше принимать их с приличным интервалом.