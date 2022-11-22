Эти 2 ощущения в ногах могут предупредить о приближающемся инсульте

«Предупрежден — значит, вооружен» — известная латинская поговорка. Еще наши предки знали, что бдительность никогда не бывает напрасной, ведь именно она может помочь спасти жизнь, подстегнуть нас вовремя обратиться за помощью.Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться первыми в списке причин летальных исходов по всему миру, каждый год унося тысячи жизней. Одна из самых распространенных патологий — это инсульт. Зачастую человек, у которого случился приступ, не в силах себе помочь. Поэтому если вы видите, что кому-то рядом стало плохо, как можно скорее вызывайте скорую помощь.«Классические» симптомы инсульта легко запомнить, ориентируясь на тест FAST:face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.Однако есть нетипичные симптомы, которые появляются за несколько минут или часов до ишемической атаки.Транзиторная ишемическая атака (ТИА) — это состояние, связанное с инсультом, которое означает повышенный риск заболевания в ближайшем будущем. У человека фиксируют острое нарушение мозгового кровообращения.Вам стоит насторожиться, если вдруг вы ощутили сильное онемение в ноге, причем ногу вы не «отсидели», раньше таких проблем никогда не было. Еще один тревожный звоночек — это «потеря силы в ноге». То есть нога или ее часть становятся как будто ватными, непослушными, вам может быть трудно передвигаться в привычном темпе.- Эти симптомы могут также дополниться проблемами со зрением — все вокруг станет будто в расфокусе. Также онеметь может и рука (или ее часть). Важно знать, что такие симптомы обычно длятся около 10-20 минут, потом все возвращается в норму. Но на самом деле велик риск, что вам нужна срочная медицинская помощь, — цитирует издание Express экспертов Американской ассоциации неврологических хирургов.Важная деталь: существует несколько рисков, которые могут повысить вероятность того, что у человека произойдет ТИА. К ним относятся:высокое кровяное давление — гипертония;повышенный уровень холестерина в крови;проблемы с сердцем;сахарный диабет.Чтобы обезопасить свое здоровье или здоровье своего близкого, не забывайте про регулярные чек-апы. И не тяните, обращайтесь к врачу, если какие-то симптомы вызывают у вас тревогу.