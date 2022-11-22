Ключевые признаки диабета 2-го типа, которые можно обнаружить самостоятельно - эндокринолог

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Хорошая новость заключается в том, что вы можете предотвратить это заболевание, изменив образ жизни.Недавние исследования показали, что все больше и больше людей, которых вы, возможно, не ожидаете, заболевают диабетом. Одно исследование показало, что люди с Covid подвержены высокому риску заболеть диабетом 2 типа, а другое недавно выявило рост заболеваемости диабетом у людей моложе 40 лет.Диабет 2 типа — это когда уровень сахара в крови слишком высок."Это ставит вас на линию огня при таких состояниях, как сердечный приступ и инсульт, потому что высокий уровень сахара может повредить ваши кровеносные сосуды. У людей с Covid вероятность развития диабета в возрасте до года на 40% выше, чем у людей, не инфицированных Covid на момент анализа", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .Существуют десятки симптомов, которые может вызвать диабет 2 типа, некоторые из них более дикие, чем другие. Есть как минимум 15 симптомов, которые могут проявиться только на пальцах ног, включая онемение, бородавки и отек.Но, по словам врача, основные симптомы, на которые следует обратить внимание, включают головокружение и чрезмерную жажду, хотя симптомы проявляются не у всех. Многие пациенты не будут испытывать никаких симптомов на ранних стадиях, или менее специфические симптомы могут быть связаны с другими состояниями."Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, страдают ожирением или имеют предыдущую семейную историю, более склонны к диабету".