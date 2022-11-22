Кардиолог объяснила, как защититься от инсульта

Россиянам посоветовали для профилактики инсульта следить за артериальным давлением и ритмом сердца. Рекомендациями поделилась врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник «Атлас» Анна Давыдова.

«Инсульт может быть ишемическим и геморрагическим. Ишемический инсульт возникает из-за нарушения кровоснабжения участка головного мозга. При геморрагическом происходит кровоизлияние в мозг или его оболочки», – пояснила специалист.

Специалист пояснила, что геморрагический инсульт может произойти из-за неконтролируемой артериальной гипертонии, то есть повышенного давления. Также данный тип инсульта может произойти из-за нарушений свертывания крови. Чтобы этого не допустить, Анна Давыдова посоветовала раз в год проходить медосмотр, а также следить за давлением.

При этом ишемический инсульт чаще возникает у пожилых людей. Для его профилактики нужно регулярно посещать кардиолога, делать УЗИ сосудов шеи и сердца, пишет «Газета.ру».
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