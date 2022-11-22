Тонкие признаки по утрам, которые говорят, что у вас диабет

Признаки включают мочеиспускание в постель и сухость во рту, вызванную обезвоживанием.Сахарный диабет иногда называют «тихим убийцей». Существуют десятки возможных симптомов, но иногда эти симптомы невероятно «незаметны» и могут быть перепутаны с другими состояниями. Но иногда признаков нет вообще.Врач назвал некоторые из этих симптомов, которые часто встречаются. Некоторые из основных симптомов могут проявиться только после пробуждения.«Многие из ранних симптомов диабета менее заметны — или их вообще нет — его часто называют «тихим убийцей». Некоторые из них включают неспецифическую усталость, сонливость, помутнение зрения, сексуальные трудности, плохое заживление мелких ран, а также грибковые инфекции и фурункулы. Но первым делом с утра сухость во рту и горле должна насторожить человека о диабете. У ребенка мокрая постель сигнализирует также о возможном обезвоживании», - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваПочему диабет вызывает сухость во рту?У людей с диабетом часто выделяется меньше слюны, что, как считается, вызвано обезвоживанием, которое часто возникает при заболевании. При диабете в крови накапливается избыточный уровень сахара. Ваши почки усердно работают, чтобы вывести сахар из крови и снова впитать его в организм. Но если ваши почки работают слишком усердно, сахар выйдет из организма через мочу.Другие симптомы диабетаПо мере прогрессирования болезни ее симптомы могут быть более выраженными, а в некоторых случаях и странными.Вы можете даже заметить изменения в ваших ногах. Признаки на пальцах ног включают онемение, бородавки и грибок, отек и ощущение покалывания в пальцах.