Эксперт назвала самую научно проработанную диету

Кандидат медицинских наук, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем Российской академии наук Александра Суржик заявила, что в настоящее время наиболее научно доказанной в отношении положительного влияния на здоровье является средиземноморская диета."Проведено множество исследований, доказывающих, что, если мы говорим о здоровом, разнообразном рационе, то лучше придерживаться именно такого питания", – указала эксперт.Она уточнила, что такой вид диеты предусматривает добавление в рацион не менее 5 порций фруктов и овощей в сутки. Также человек, придерживаясь такой диеты, должен постоянно есть рыбу и злаки. Следует, по словам диетолога, есть и мясо.Суржик подчеркнула, что благодаря средиземноморской диете удается и снизить риски возникновения, в том числе болезней сердца и сосудов."Главное – составить разнообразный рацион, в который можно вписать даже фастфуд. Нужно понимать, что однозначно плохих и хороших продуктов нет. Важно во всем знать меру", – заключила эксперт.