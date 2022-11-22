Никаких ложек и фиксаций: фельдшер скорой рассказала, как помочь человеку с судорогами

Представьте ситуацию: вы где-то на улице, и вдруг рядом человек падает на землю и начинает биться в судорогах. Как ему помочь? Уж точно не с помощью железной ложки, о которой многие в этот момент вспоминают.Действительно, в экстренных ситуациях люди часто теряются, пытаясь не нанести пострадавшему еще больший вред. Хотя, как говорят врачи, в некоторых случаях лучше действовать, чем бояться возможных последствий — они будут в любом случае незначительнее возможной смерти, если ничего не делать.Вот и с судорогами вряд ли кто сразу сориентируется, что можно, а что нельзя. Например, по словам фельдшера скорой помощи Екатерины Синицыной, пытаться насильно разжимать зубы пострадавшему или класть в рот железную ложку, о чем многие когда-то слышали, ни в коем случае нельзя.В своем телеграм-канале медик подробно описала возможные варианты помощи при судорогах, которые длятся, как правило, от 20-30 секунд до нескольких минут.Во время приступаНе перемещайте пострадавшего во время приступа, только если он не находится в этот момент в опасном для его жизни месте — например, посреди дороги.Засеките время, чтобы отследить продолжительность судорог.Уложите пострадавшего на пол или на землю, если он «сполз по стенке» и находится в полусидячем положении.Слегка придерживайте его голову, чтобы человек не бился головой об пол и не получил дополнительно серьезные травмы. Можно, к примеру, подложить под голову куртку или шарф.Расстегните пуговицы, тугие ремни, галстук, а также снимите очки с пострадавшего, если они есть. При возможности обеспечьте приток свежего воздуха в помещение.Не фиксируйте руки и ноги пострадавшего — во время судорог это может привести к травмам, растяжениям, вывихам и переломам.Никогда ничего не кладите в рот пострадавшего (ни тряпки, ни ложки, ни другие предметы) и не пытайтесь насильно разжимать ему зубы. Всё это заканчивается нехорошо — рваными губами и сломанными зубами, также посторонний предмет может попасть в дыхательные пути. И не бойтесь, что человек прикусит себе язык, — это случается достаточно часто, но не приводит к каким-то тяжелым последствиям.Поверните голову пострадавшего набок. Но если вы видите рвоту, кровотечение из носа или рта, поверните его набок полностью.После приступаПо окончании судорог уложите человека в устойчивое боковое положение (если еще не сделали этого). Это поможет предотвратить западение языка, аспирацию (вдыхание) слюны и рвотных масс. Во время приступа язык никуда не западает и не мешает дыханию — это может произойти уже потом, когда мышцы расслабятся.Когда человек пришел в сознание, наблюдайте за его состоянием, поддерживайте морально и оставайтесь рядом до приезда скорой помощи. Не оставляйте пострадавшего одного сразу после приступа — он может повториться.Если судороги возникли у ребенка на фоне лихорадки, разденьте его и дайте жаропонижающее в максимальной разовой дозе. Если нет признаков спазма сосудов (озноба, бледности, «мраморной» кожи, холодных ног и рук), можно обтереть тело водой на 2-3 градуса ниже температуры тела.Что делать, если свело ногуПо словам хирурга-флеболога Армена Авакяна, при эпизодических судорогах в ногах паниковать не стоит. Но если они случаются регулярно, надо идти к врачу — повторяющиеся спазмы могут быть симптомом многих заболеваний, и важнее найти и лечить их причину. А она может быть, к примеру, в варикозной болезни, заболеваниях позвоночника или лишнем весе.Хирург также рассказал о способах самопомощи в таких случаях. При резком спазме в мышцах ног можно:сделать самомассаж;приложить холодное полотенце;выпрямить ногу и потянуть на себя носок, чтобы напрячь икроножную мышцу;сесть и выполнить круговые движения стопами. Затем надо встать на носочки и опуститься на пятки, повторив эти движения несколько раз.