Врач Кутушов призвал налегать на масло, корнеплоды и печень трески в холодную пору года
В первую очередь, отмечает Кутушов, нужно позаботиться об источнике дополнительной энергии. В качестве этого следует использовать богатые белками и животными жирами продукты. К таким можно отнести жирную рыбу, сливочное масло и другие молочные продукты, паштеты и прочее.
Кроме того, не стоит забывать и о продуктах, содержащих в больших объемах витамины А (различные корнеплоды), С (цитрусовые и ягоды) и D (на него богат такой суперпродукт, как печень трески).
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий