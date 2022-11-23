Врач Кутушов призвал налегать на масло, корнеплоды и печень трески в холодную пору года

Наступление зимы – это не только похолодание. Вместе с морозами световой день становится значительно короче, люди проводят меньше времени на свежем воздухе, да и одеваться приходится теплее, что становится дополнительной физической нагрузкой. Как отметил в интервью для «Слово и Дело» врач-токсиколог Михаил Кутушов, дабы такие изменения не привели к негативным последствиям для здоровья, необходимо выстроить защитную диету.В первую очередь, отмечает Кутушов, нужно позаботиться об источнике дополнительной энергии. В качестве этого следует использовать богатые белками и животными жирами продукты. К таким можно отнести жирную рыбу, сливочное масло и другие молочные продукты, паштеты и прочее.Кроме того, не стоит забывать и о продуктах, содержащих в больших объемах витамины А (различные корнеплоды), С (цитрусовые и ягоды) и D (на него богат такой суперпродукт, как печень трески).