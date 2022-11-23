Имеющий глаза да прочтет: интересные факты о человеческом зрении

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Только вдумайтесь, миллиард из ныне живущих людей на нашей планете испытывают проблемы со зрением просто из-за отсутствия своевременной профилактики и лечения. Вовремя сделанная операция или подобранные очки многим из нас помогли бы сохранить способность видеть.Все ли слепнут со временем?Действительно, 65% людей старше 50 лет имеют проблемы с глазами. Но это не значит, что после 50-го дня рождения все движутся навстречу слепоте.Каждые десять лет обзор зрения снижается на 1-3 угла: мы начинаем видеть меньше, если не покрутим головой. Фоторецепторы глаза становятся менее чувствительными и мы не так четко различаем цвета, как в молодости. Небольшие изменения стекловидного тела приводят к «мушкам» перед глазами.Это не очень приятные, но не страшные изменения. Обычно они не грозят даже очками, не говоря об операции. Но убедиться в том, что изменения в рамках нормы, поможет только встреча с офтальмологом.Конъюнктивит и ячмень снижают зрение?Нет. Также как и некоторые другие заболевания глаз, ни конъюнктивит, ни ячмень не приводят к слепоте. Среди относительно безобидных для зрения заболеваний ВОЗ называет такие:воспаление век;конъюктивит;синдром сухого глаза;ячмень;доброкачественное новообразование;субконъюнктивальное кровоизлияние.Какие проблемы чаще приводят к потере зрения?На проблемы с глазами влияют такие факторы, как генетическая предрасположенность, курение, несоблюдение гигиены и заболевания вроде диабета.Некоторые состояния чаще других приводят к ухудшению или потере способности видеть:катаракта;помутнение роговицы;глаукома;трахома;возрастная макулярная дегенерация;диабетическая ретинопатия;нарушение рефракции.Как сохранить глаза?Защитить глаза и зрение просто, если подумать об этом заранее. Американская академия офтальмологии предлагает такие способы:Носить солнцезащитные очки, которые блокируют УФ-лучи. Ультрафиолет способствует развитию катаракты.Отказаться от курения. Курильщики более склонны к макулярной дегенерации.Питаться разнообразно. Добавьте в рацион разные овощи, не только морковь.Проверять зрение в 40 лет, даже если у вас все в порядке с глазами. Первые возрастные изменения проявляются как раз в этом возрасте.Не пропускать запланированный поход к офтальмологу. Ту же катаракту можно вылечить, если обнаружить ее на ранней стадии.Использовать защитные экраны или очки во время спорта, ремонта или других мероприятий, когда случайно можно травмировать глаз.Узнать, какие заболевания глаз были у ваших родственников. Возможно, вам стоит проверить зрение не дожидаясь сорока.Забота о здоровье в целом, например, контроль артериального давление и уровня сахара в крови, также поможет отсрочить рецепт на очки или вовсе избежать их ношения.