Продукты с высоким содержанием рибофлавина снижают давление - список того, что нужно есть

Одно исследование показало, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут значительно снизить кровяное давление, увеличив потребление рибофлавина.Наличие высокого кровяного давления или гипертонии означает, что давление в ваших кровеносных сосудах слишком высокое. Если это происходит, это создает дополнительную нагрузку на ваши органы, включая сердце, мозг и почки. Если его не лечить, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как сердечные приступы и инсульты.Есть ряд факторов, которые могут повысить артериальное давление. К ним относятся избыточный вес, употребление слишком большого количества соли, курение и чрезмерное употребление алкоголя."Точно так же, как пища может увеличить риск гипертонии, изменения в вашем рационе также могут помочь снизить его. Одним из таких диетических изменений является увеличение потребления рибофлавина в вашем рационе. Рибофлавин также известен как витамин B2 и в основном содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо и сыр, но также присутствует в некоторых орехах и зеленых овощах", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.Продукты, содержащие B2, включают:Молочное молокоЙогуртСырЯйцаНежирная говядина и свининаСубпродукты (говяжья печень)Куриная грудкаЛососьОбогащенные хлопья и хлебМиндальШпинат